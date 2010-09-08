Вітаміни - причина злоякісних пухлин

У сучасному світі людина рідко зупиняє свою увагу на таких речах, як смак фруктів або здорова їжа.

Адже упевнена, що в її раціоні присутнє те, що компенсує недостатні в організмі речовини. Це вітаміни. Вирішальним у формуванні подібної думки з`явилося прагнення сучасної людини до здорового способу життя, і як наслідок рішення більшої частини проблеми за допомогою вітамінів.

З даного питання американські фахівці з організації UT MD Anderson Cancer Center оповістили інформацію про шкоду непомірного споживання вітамінізованих добавок.

За їх даними, вітаміни Е і С, які, вважалося, захищають від розвитку злоякісних пухлин, навпаки, є, у разі неправильного підбору і застосування, утворювачами пухлин.

Причиною тому учені вважають порушення балансу поживних речовин в організмі людини, при безконтрольному застосуванні полівітамінів.

newsland.ru