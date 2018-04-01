Як уникнути онкологічних захворювань

Онкологічні захворювання - це та галузь медицини, в якій досі повно білих плям. Вчені не можуть з упевненістю сказати, чому починається процес утворення ракових клітин, і що його запускає. Винять у розвитку злоякісних процесів, в основному, попадання в організм речовин-канцерогенів, перенесені вірусні захворювання, спадкову схильність і навіть спосіб життя. Що можна зробити, щоб максимально знизити ризик розвитку онкологічного захворювання?

Кидайте курити

Якщо кинути палити, ймовірність появи ракової пухлини в легенях знизиться на 90 відсотків. Крім того, значно підвищуються шанси на життя без раку губи, язика, печінки і ще десятка інших органів.

«Куріння - доведений фактор ризику розвитку раку сечового міхура, - говорить головний спеціаліст-уролог Дмитро Пушкар, - воно впливає на слизову сечових шляхів».

На розвиток ракових пухлин впливають не тільки канцерогени з тютюнового диму, але і нікотин - він збільшує ймовірність розвитку раку грудей. Кинувши курити, доведеться відмовитися ще й від замінників сигарети - пластирів або жуйки.

Сигарети без тютюну і нікотину теж дають канцерогенний ефект. Вплив їхнього диму призводить до подвійних розривів ланцюжка ДНК - як при курінні тютюну.

Відмовтеся від алкоголю

Навіть зниження міцності алкоголю зменшить ризик захворюваності на рак печінки, стравоходу, порожнини рота, горла та інших відділів травного тракту як мінімум наполовину.

Якщо не пити спиртне і в підлітковому віці, ризик виникнення новоутворень у молочних залозах у жінок знижується від 3 до 5,5 разів - але ж вони здатні перероджуватися й на ракові пухлини. Відмова від алкоголю в більш зрілому віці зменшує ризик раку молочної залози на 25 відсотків.

Чоловіки, що відомовилися від алкоголю, страждають на рак простати на 60 і більше відсотків рідше.

Відмовтеся від солодкого і копченого

Заміна ковбаси, сосисок, бекону та інших м`ясопродуктів в раціоні на звичайне нежирне м`ясо скорочує ризик раку кишечника на 20 відсотків. Зниження споживання переробленого м`яса до 70 г на тиждень вже дозволяє зменшити ризик виникнення раку на 10 відсотків.

Відмова від солодкої газованої води і продуктів, у яких міститься рафінований цукор, знижує ризик появи раку підшлункової залози на 87 відсотків.

Підтримуйте нормальну вагу

Зайві кілограми в 15-20 відсотках випадків призводять до розвитку ракових пухлин. Якщо індекс маси тіла не піднімається вище 25 одиниць, ризик розвитку раку грудей у жінок знижується в 2 рази. А шанси захворіти на рак молочної залози - у 4-6 разів.

Серед чоловіків, які стежать за своєю масою тіла, в 6 разів рідше зустрічається рак печінки, на 75 відсотків рідше - рак шлунки і прямої кишки і в 2 рази - рак підшлункової залози.

Їжте овочі та фрукти

У них містяться натуральний захист від раку - біофлавоноїди. До того ж любителі овочів і фруктів їдять значно менше жирів і, як правило, зберігають нормальну вагу, що ще більше знижує ризик розвитку пухлин.

Правильно засмагайте

Не виходьте на пляж після 11-00 і до 16-00. Обов`язково захищайте шкіру спеціальними сонцезахисними засобами. Адже ризик розвитку самого поширеного раку шкіри - меланоми - у світлошкірих людей в 20 разів вище, ніж тих, кого захищає темний пігмент.

Уникайте засмаги в солярії. Всесвітня організація охорони здоров`я вважає штучний загар серйозним фактором ризику розвитку раку шкіри. У тих, хто починає відвідувати солярій до 30 років, онкологічні захворювання шкіри розвиваються на 75 відсотків частіше.

Регулярно відвідуйте лікаря

Особливо, якщо у вашій родині вже були випадки онкологічних захворювань. Наприклад, якщо серед родичів по материнській лінії були випадки раку молочної залози, імовірність розвитку раку у жінки зростає до 50 відсотків.

Фахівці рекомендують регулярно проходити так зване скринінгове обстеження - швидку і достатньо просту діагностику онкологічних захворювань. Наприклад, мамографію (дослідження молочної залози) треба робити, починаючи з 40 років. А чоловікам з того ж віку слід регулярно перевіряти стан передміхурової залози, щоб вчасно діагностувати розвиток ракової пухлини - найпоширенішого виду раку у чоловіків.

Фахівці кажуть, що повністю запобігти ризику появи онкологічного захворювання неможливо, але можна максимально знизити. Відмовтеся від шкідливих звичок, правильно харчуйтеся і відпочивайте, не забувайте про своєчасні візити до лікаря - і у раку залишиться зовсім мало шансів.

Підготувала Віра Онопко.