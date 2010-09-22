Чому ковбаса і сосиски можуть спричинити рак

Заміна ковбаси, сосисок, бекону та інших м`ясопродуктів в раціоні на звичайне нежирне м`ясо скорочує ризик раку кишечника на 20 відсотків. Зниження споживання переробленого м`яса до 70 г на тиждень вже дозволяє зменшити ризик виникнення раку на 10 відсотків.

Відмова від солодкої газованої води і продуктів, у яких міститься рафінований цукор, знижує ризик появи раку підшлункової залози на 87 відсотків.

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