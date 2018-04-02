Ефективність лікування в онкології залежить від ранньої діагностики

У рамках інформаційної кампанії проекту "Рак виліковний", яку активно проводить Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України", головний онкогінеколог України професор Людмила Іванівна Воробйова розповість про проблеми захворюваності раком шийки матки в Україні.

Рак шийки матки - це друга за поширеністю злоякісна пухлина серед жінок 15-45 років, і третя за рахунком причина смерті серед жінок, після раку молочної залози і раку легенів. 1,4 мільйона жінок в усьому світі хворіють цим видом раку. В Україні, в 2008 році рак шийки матки був діагностований у 5282 жінок. Очікується, що до 2020 року приблизно 90% смертей від раку шийки матки в світі буде констатовано у жінок з країн, що розвиваються. 16,2% з них помруть до року. Загальна кількість померлих від РШМ - 2230, більше 500 з них працездатного віку.

Злоякісні пухлини на ранній стадії виліковні

В Україні щорічно виявляють близько 160 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, з них 16 тисяч - онкогінекологічної патології. Рак шийки матки (РШМ) складає 21,2% на 100 тисяч населення, це достатньо високий показник. Онкопатологія характеризується високою захворюваністю і високими показниками смертності до року з моменту встановлення діагнозу. В одній третині випадків рак виявляють у запущеному стані.

Показник летальності до року є інтегральним показником профілактичної роботи, тобто кожна четверта-п`ята онкогінекологічних хворих помре до року, вилікувати її не можна. А якщо говорити про рак шийки матки, то це візуальна форма раку, яку можна побачити і вилікувати на стадії передраку і початковій стадії у 100% випадків.

У Національному інституті раку є кабінет патології шийки матки, в якому ми оздоровили більше 300 жінок, у яких був діагностований передрак і рак шийки матки. Вони були вилікувані навіть без госпіталізації. Зараз це здорові жінки, яким знято діагноз раку, багато хто з них вже народив дітей.

Для будь-якого захворювання рання діагностика має ключове значення в подальшому лікуванні, особливо в онкології. Відомий факт, що злоякісні пухлини, виявлені на ранній стадії, а тим більше при сучасних можливостях медицини, виліковні. Тобто ефективність лікування в онкології безпосередньо залежить від ранньої діагностики. Не можна говорити, що онкологія проблема тільки онкологів. Кожен з нас повинен усвідомлювати, що здоров`я це найцінніше. Щорічні профілактичні огляди - це запорука виявлення передпухлинних захворювань і своєчасного їх лікування.

У розвинених країнах профілактичні знання прищеплюють з ранніх років: жінка, яка почала статеве життя, зобов`язана пройти тест - ПАП-мазок, або цитологічний скринінг, тобто мазок з шийки матки на атипові клітини. Виявлену дисплазію епітелію шийки матки, тобто передрак, відповідними методами лікують. Таке ж дослідження і лікування можна пройти і в Україну в будь-якій жіночій консультації.

Вірус папіломи людини виявляють у 95% хворих

Більшості онкологічних захворювань передують так звані передпухлинні стани. Це знають всі, але ранні клінічні симптоми можуть бути однакові, як для доброякісних захворювань, так і для злоякісних, а найчастіше вони незначні, чи хвора не надає їм значення.

Причина раку шийки матки - вірус паппіломи людини. Вірус папіломи людини виявляється у 95% хворих на рак. Пару років тому німецький вчений Харольд Цур Хаузен отримав за це відкриття Нобелівську премію. Але вчені і раніше припускали, що є сексуальна причина і агент, який викликає це захворювання. Ще в кінці 19 століття, обстеживши 10 тисяч монахинь, гінекологи не виявили у них жодного випадку раку шийки матки.

В даний час лікування доброякісних змін шийки матки досить актуальна проблема. Оскільки ці патологічні зміни займають 80 відсотків всіх змін на шийці матки (це фонові і передпухлинні захворювання). Досить поширене і відоме захворювання - ерозія шийки матки (ерозія в перекладі - порушення цілісності тканини). Під цією назвою криється ціла серія всіляких процесів. Наприклад, дисплазія епітелію. А це вже передпухлинний стан і вимагає особливого ставлення і лікування.

Що сприяє розвитку онкологічних хвороб

Цих факторів багато - раннє статеве життя, культура харчування, шкідливі звички, екологічна ситуація, психологічні фактори, порушення обміну речовин і, нарешті, спадковість. Подивіться, як багато зараз у нас повних жінок, це повнота хвора. Оскільки ожиріння тягне за собою гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, а можливо і ризик виникнення онкологічного захворювання. Що стосується стресів, то позитивних емоцій отримуємо значно менше, ніж треба.

Роль спадкового чинника в онкології ключова. З анамнезу фахівець обов`язково з`ясовує, чи був рак в сім`ї, і по якій лінії - материнській, батьківській.

Встановлено, що наявність шести і більше статевих партнерів у однієї жінки збільшує ризик розвитку у неї раку шийки матки в 11 разів, а ось у цнотливих дівчат він практично дорівнює нулю.

Хоча зазвичай рак шийки матки виникає у віці 40-60 років, але, на жаль, останнім часом він значно помолодшав. Є дані, що 20% 12-річних дітей вже мають сексуальний досвід, у 8 класі - 25%. Як правило, це досвід негативний. Партнери змінюються і інфекція, яка була в одного, переходить до інших. І на недозрілий епітелій шийки матки потрапляє вірус і безліч інших інфекцій. Виникає запалення, воно посилюється черговим контактом і, до речі, курінням. До гінеколога звертаються пізно і в результаті - рак шийки матки у 16-18-річних дівчаток.

У яких регіонах країни найвищі показники онкологічної захворюваності

Аналіз стану захворюваності на злоякісні пухлини населення України свідчить, що найвищі показники спостерігалися в 2008р. у Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській областях (401,4 - 412,7 на 100тис населення), а в Севастополі 483,7 на 100 тис населення. Найнижчі показники у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській областях (238,8 на 100 тис. населення).

Захворюваність однозначно вища у великих містах - Донецьк, Дніпропетровськ, Київ. У жіночого населення зросла захворюваність на меланому шкіри, гемобластози, рак молочної залози, щитовидної залози, рак шийки матки, сечового міхура. Якщо говорити про РШМ, то в 2008 році лідирували Волинська, Київська, Одеська області. У 2009 році - Кіровоградська, Житомирська області.