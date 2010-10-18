Необхідні 40 000 гривень для дівчинки, хворої на рак!

Настуні Черепенко – три роки. Рік тому дівчинка поборола страшну хворобу – рак. Вона пройшла через хіміотерапію і пересадку кісткового мозку. Але хвороба повернулася. У Настуні – пухлина головного мозку. Настуню прооперували, а тепер їй необхідна променева терапія. В Україні таким маленьким дітям її не проводять. Пролікувати дівчинку взялися в Польщі. Але на лікування і перебування в клініці потрібні 40 000 грн. За тривалий час лікування батьки Настуні вичерпали всі фінансові ресурси родини. Допоможіть їм зібрати кошти на лікування доньки!

Кожен навіть найменший внесок може стати вирішальним!

Телефон мами Наталі: 050 980 94 05

Реквізити, за якими можна перерахувати допомогу:

Приватбанк

МФО 305299

ЕДРПОУ 14360570

Рахунок № 29244825509100,

№ картки 6762462039991408

Отримувач: Черепенко Наталя Володимирівна