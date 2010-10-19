Картопля попереджає рак

На щорічній нараді Американської Хімічної Асоціації, що проходить в Бостоні (США), повідомлення про картоплю, нафаршировану антиоксидантами, викликало сенсацію. У медицині давно відомо, що антиоксиданти здатні уповільнити процеси старіння в організмі і навіть захистити його клітини від раку.

Найбільш цінні антиоксиданти - це поліфеноли. Вони містяться переважно в овочах і фруктах червоного кольору: винограді, буряці, гранатах, лісових ягодах. Але як Ви самі розумієте - це не найзвичніша для більшості людей їжа. І не завжди доступна.

Дослідникам з Університета Обіхоро (Японія) вдалося створити напхану поліфенолами картоплю. Для цього вони піддавали картоплю стресу: дії електричним струмом протягом півгодини або ультразвуком (5-10 хвилин), збільшуючи тим самим вміст поліфенолів в ній майже на 60%.

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