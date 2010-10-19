Лимонад підсилює ефективність антиракових препаратів

Несподіване відкриття зробили американські учені - вони заявляють, що популярні безалкогольні напої з лимоном і лаймом можуть грати роль в підвищенні ефективності протипухлинних препаратів. Звіт про свою роботу вони опублікували в журналі "Molecular Pharmaceutics". Проведені онкологами випробування показали, що організмом онкологічних пацієнтів протипухлинні ліки засвоюються швидше і ефективніше, якщо їх запивають дегазованим напоєм на основі лимона і лайма.

Біологічні відмінності в кислотності шлунку і інші особливості роботи організму можуть зменшити ефективність багатьох протиракових пігулок. Клініцисти скомбінували речовини з антиракового препарату, назва якого не розкривалася в дослідженні, з каптисолом, що допомагає поліпшити розчинність компонентів препарату в шлунково-кишковому тракті. Виявилось, що напій з лайма і лимона контролював кислотність шлунку і таким чином забезпечував краще поглинання ліків.

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