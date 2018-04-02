Рак молочної залози - лідер серед онкозахворювань в Україні

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатої фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати серію матеріалів із провідними онкологами України.

Рак молочної залози займає в Україні перше місце серед онкологічних захворювань жінок... У нас більше чверті жінок звертаються до лікаря із занедбаними стадіями. Як убезпечити себе від проблем розповідає керівник відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван СМОЛАНКА.

У 2008 році, за уточненою інформацією національного канцерреестра, в нашій країні було зареєстровано 15 487 жінок, які вперше захворіли на рак молочної залози, померло понад 7 500 тисяч. Найчастіше ця онкопатологія уражає мешканок східних регіонів, Києва, Одеси і Севастополя. 37% серед хворих - жінки працездатного віку, і також більше 30% жінок працездатного віку помирає від цієї онкопатології. Таким чином, рак молочної залози займає в Україні перше місце у структурі онкологічних захворювань серед жінок. За словами керівника відділення пухлин молочної залози і реконструктивної хірургії Національного інституту раку професора Івана Смоланка, наша країна тут - не виняток

"У світі реєструють мільйон нових випадків раку молочної залози, 600 тисяч жінок щорічно гинуть. Кількість жінок з раком грудей з кожним роком зростає і в Центральній Європі і в Америці. Щорічно виявляють нових випадків цієї хвороби - 180 тисяч у Європі, 130 тисяч в США ", - зазначає професор Смоланка.

Показники смертності від раку молочної залози в Україні переважають над середньостатистичними європейськими даними. Професор Смоланка підкреслює, основна причина в тому, що українки пізно звертаються до фахівців-онкологів, часто допомогти лікар вже нічим не може.

Витрати на лікування раку задавнених форм значно зростають, іноді у 25 разів. Якщо на ранніх стадіях буває досить хірургічного лікування, то у випадку задавненої форми раку призначають комплексну терапію: хіміотерапію, опромінення, гормонотерапію, імунотерапію тощо.

Втрачаючи дорогоцінний час, хвороба розвивається з ранньої стадії у пізню. Це час, за який пухлина поширюється так, що лікарі вже нічим не можуть допомогти. Фахівці наполягають - якщо жінка виявила у себе в молочній залозі будь-які ущільнення або зміни вона обов`язково повинна звернутися до фахівця.

На ранній стадії онкології майже завжди роблять органозберігаючі операції, не видаляючи молочну залозу повністю. Крім цього, переконує професор Смоланка, навіть у запущених стадіях дуже часто вдається зменшити пухлину, довести її до такого стану, коли можливо зробити операцію, що збереже залозу. До того ж, є низка відновлювальних, реконструктивних операцій, що дозволяють і після повного видалення молочної залози відновити її форму і об`єм.

Успіх лікування онкохворих на сто відсотків залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування. На початкових стадіях хвороби практично всіх онкохворих виліковують.

За словами професора Смоланки, частіше хворіють жінки після 50 років. Другим за актуальністю чинником ризику професор називає спадковий фактор. Жінки-курці частіше хворіють на рак молочної залози. "Вважають, що куріння призводить в основному до раку легенів, однак саме ця згубна звичка збільшує у жінки ризик захворіти на рак на 30%," - підкреслив І Смоланка.

Також він називає чинниками ризику ранній чи пізній початок місячних, пізню менопаузу, народження дитини після 30 років, часті аборти, гінекологічні захворювання, травми молочної залози (збільшують ризик на 17%), захворювання ендокринних органів, які порушують гормональний баланс в жіночому організмі. Молочна залоза - орган гормонозалежних, який чутливо реагує на будь-які зміни в яєчниках, надниркових залозах, щитовидці. "До розвитку патології може призвести і невірно проліковані доброякісні пухлини, неправильно обрана тактика лікування. Перед тим, як піти лікуватися у лікаря нетрадиційної медицини (нехай навіть і при "найбанальнішому", здавалося б, утворенні), потрібно обов`язково відвідати онколога, щоб виключити онкологічне захворювання , "- зазначає професор.

До речі, доброякісних утворень молочної залози - набагато більше. І лікуються вони успішно - консервативно або хірургічним шляхом. Це, насамперед, фіброаденоми, мастодинії - біль у молочних залозах. Якщо біль циклічний, він пов`язаний з гормональними змінами, а якщо нециклічний - це має насторожити жінку, і вона повинна обов`язково звернутися до фахівця.

Жінка сама має вміти грамотно проводити самообстеження грудей. Кожен місяць. Адже, за словами фахівців, у 70% випадків жінка сама вперше помічає новоутворення, ущільнення, зміну шкіри або виділенням з соска.

Обстеження молочних залоз полягає в огляді та пальпації (обмацуванні органу), при якому вивчаються форма, розміри, стан шкіри над молочними залозами, форма соска, наявність і характер виділень з соска. Проводиться поверхнева і глибока пальпація залоз і лімфовузлів, визначається наявність ущільнень і їхній характер.

Промацувати залозу треба ніжно, уникаючи грубого захоплення значної ділянки тканини. Дуже важливо дослідити ділянку під пахвами - чи не збільшені пахвові лімфовузли, а також надключичні.

Фахівці рекомендують жінкам до 40 років обов`язково пройти обстеження на УЗД, після 40 - раз на два-три роки робити мамографію, після 50 ще частіше.

Наталія Максименко