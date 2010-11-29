Морква - продукт №1 від раку

Морква - не тільки корисна для зору, але також здатна понизити ризик серцево-судинних захворювань і захистити від раку. Учені стверджують: вся справа в каротиноїдах - групі антиоксидантів, що містяться ще в гарбузі і солодкій картоплі.

Як пише The Telegraph, антиоксиданти можна знайти і в темно-зелених овочах. Ці сполуки допомагають в боротьбі з раком легенів. Експерти заявляють: їм вдалося виявити зв`язок між високим рівнем умісту антиоксидантів в крові і зниженням ризику смерті від серцевих захворювань і раку.

Хронічні захворювання на зразок хвороби серця і раку спровоковані кисневим пошкодженням ДНК, білків і жирів. Виявляється, каротиноїди, включаючи бета-каротин, альфа-каротин і лікопін, протидіють цьому збитку.

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