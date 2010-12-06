Чорний шоколад і червоне вино знищують ракові клітини
10:25, 06 грудня 2010Рак виліковний
7
Боротьба з пухлинами
Американські фахівці, провівши ряд експериментів, віднесли червоний виноград і чорний шоколад до групи продуктів, сприяючих боротьбі з раковими пухлинами.
Раніше в цьому списку були часник, чорниця, зелений чай і соя.
За словами дослідників, дані продукти хоч і не зможуть замінити прийом спеціальних препаратів на пізніх стадіях раку, але вони дуже ефективні при профілактиці захворювання, передає vrach.tv.
Чорний шоколад і червоне вино здатні блокувати притік крові до ракових клітин, внаслідок чого вони гинуть, відзначають фахівці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter