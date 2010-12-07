Кориця лікує рак

Група дослідників з Університету Міссурі на чолі з професором радіології і фізики Каттеш Катті (Kattesh Katti) розробила технологію, яка може замінити майже всі токсичні хімічні речовини, необхідні для виробництва наночасток золота. Бракуючий компонент можна знайти майже на кожній кухні - це кориця. Для створення наночасток досить змішати солі золота з корицею і помістити суміш у воду. У новому процесі не використовується електроенергія і токсичні речовини.

"Наша робота у галузі екологічної нанотехнології дозволить використовувати корицю, інші трави, листя і насіння як запас фітохімікатів, які можуть перетворювати метали в наночастки, - розповідає Каттеш Катті. - Таким чином, наш підхід до створення "зеленої" нанотехнології демонструє, що вона може бути дешевою і екологічно нешкідливою".

В ході експериментів американські учені виявили, що в процесі створення наночасток кориця також випускає активні хімічні речовини, які у поєднанні з наночастками золота можуть використовуватися для лікування раку.

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