Яблука - профілактика раку кишечника

Польські учені прийшли до висновку, що регулярне вживання яблук знижує ризик виникнення раку кишечника .

Учені провели дослідження, в якому взяли участь 592 пацієнти з онкологічними захворюваннями і 765 здорових людей. Фахівці вивчили раціон всіх учасників експерименту. Виявилось, що ризик виникнення раку кишечника знижувався на 50% у тих, хто вживав щодня більше за одне яблуко, передає medicinform.net.

Яблука містять величезну кількість гетероциклічних кисневмісних сполук, які не дають вільним радикалам ушкоджувати тканини і перешкоджають виникненню раку і розмноженню пухлинних клітин, стверджують дослідники.

focus.ua