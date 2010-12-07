Яблука - профілактика раку кишечника
12:12, 07 грудня 2010Рак виліковний
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Знижують ризик виникнення
Польські учені прийшли до висновку, що регулярне вживання яблук знижує ризик виникнення раку кишечника .
Учені провели дослідження, в якому взяли участь 592 пацієнти з онкологічними захворюваннями і 765 здорових людей. Фахівці вивчили раціон всіх учасників експерименту. Виявилось, що ризик виникнення раку кишечника знижувався на 50% у тих, хто вживав щодня більше за одне яблуко, передає medicinform.net.
Яблука містять величезну кількість гетероциклічних кисневмісних сполук, які не дають вільним радикалам ушкоджувати тканини і перешкоджають виникненню раку і розмноженню пухлинних клітин, стверджують дослідники.
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