Омела може допомогти в лікуванні ракових захворювань

На Заході під Різдво і Новий Рік прийнято удома прикрашати інтер’єр омелою білою. Вважається, дана рослина може дарувати міцний союз романтично налаштованій парі, багато дітей і навіть примирити подружжя, що посварилося, пише The Daily Mail.

Тепер же рослину називають відмінним цілющим засобом. Медичний центр Рафаель в Кенте пропонує його використовувати як ракову терапію. Учені використовують омелу для того, щоб справитися з побічними ефектами хіміотерапії і променевої терапії – втомою, нудотою, втратою ваги, поганим настроєм і інфекціями.

На думку досліджень, рослина підвищує імунітет і може допомогти вбивати ракові клітини. Незабаром почнуться пілотні випробування, ініційовані професором Геном Федером з Університету Брістоля. Омелу пацієнтам пропонується вводити в організм за допомогою ін`єкцій впродовж двох років.

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