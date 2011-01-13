Три склянки молока в день врятують від раку

09:01, 13 січня 2011
Рак виліковний
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З ним краще втрачати вагу

Молоко – це унікальний продукт, який здатний зберегти людині здоров`я, вважають учені з Гарвардського університету в США і університету Вагенінгена в Нідерландах. Згідно з результатами дослідження, три склянки молока в день знижують ризик серцево-судинних захворювань майже на 20 відсотків.

Дослідники проаналізували результати 17 робіт з вивчення властивостей молочних продуктів, які проводилися в Європі, США і Японії.

Стверджується, що навіть насичені жири, що містяться в молочних продуктах, якщо ними не зловживати, не приводять до збільшення ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Серед тих, хто регулярно їсть навіть не знежирені молочні продукти, ризик смерті від серцево-судинних захворювань нижчий на 69 відсотків, ніж у тих, хто молока уникає.

А легко засвоюваний з молочних продуктів кальцій, навпаки, захищає від серцево-судинних захворювань і раку. При регулярному вживанні молока ризик розвитку цих хвороб знижується на 25 відсотків. Крім того, любов до молока дозволяє на 38 відсотків легше втрачати вагу при схудненні.

newsland.ru

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