Лікар-онколог Сергій Коровін: Батьки, які возять дітей відпочивати до Єгипту, прирікають їх на рак шкіри

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатою Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати матеріали про проблему онкологічних хвороб.

За прогнозами ВООЗ, у світі з 2005 по 2015 роки внаслідок онкологічних захворювань помре 84 мільйони осіб. Щоб загострити увагу на цій серйозній проблемі, щороку 4 лютого в світі відзначають День боротьби боротьби з раком. У 2011 році цей день проходить під гаслом «Навчати дітей і підлітків уникати опромінення ультрафіолетовим випромінюванням, що надходить від сонця». Онкологи називають злоякісні пухлини шкіри однією з провідних причин смертей від онкології в усьому світі.

Нових випадків раку шкіри з кожним роком більшає

За останні 30 років у нашій країні кількість хворих із злоякісними пухлинами шкіри зросла втричі. Ця локалізація займає друге місце у структурі всіх онкозахворювань. Щорічно в Україні виявляють близько 20 тисяч нових випадків. Завідувач відділення пухлин шкіри та м`яких тканин Національного інституту раку Сергій Коровін вважає, що насправді, пацієнтів з таким діагнозом значно більше.

"Є всі підстави вважати, що ці цифри занижені, у нас є проблеми з рапортуванням, деякі фахівці вважають, що хворих може бути вдвічі. Адже дуже багато неврахованих онкохворих, багато лікуються поза профільних клінік, у приватних медустановах. Наприклад, у Нідерландах з 16 мільйонами мешканців щорічно реєструється 22 тисячі випадків раку шкіри, в Німеччині (80 мільйонів) - 195 тисяч на рік, "- говорить лікар-онколог.

Діти найвразливіші перед впливом УФ-випромінювання

Рак шкіри - це хвороба літніх людей (80 відсотків пацієнтів таких хворих - люди після 55 років), її заробляють протягом усього життя. Однак як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці підкреслюють, що в останні роки у світі помітно почастішали у дітей випадки захворювання раку шкіри, зокрема на її найнебезпечніший різновид - меланому.

"Дітей рак шкіри вражає вкрай рідко, зазвичай, цю хворобу людина "заробляє" все життя, - зазначає С. Коровін. - А закладається проблема в дитинстві. Якщо дитина зловживає сонячними ваннами, це збільшує у два-три рази шанс захворіти протягом життя ".

Лікар-онколог підкреслює, що відпочинок у південних країнах дуже шкодить здоров`ю і дорослих, і дітей. "Батьки, які возять своїх дітей до Єгипту напевно прирікають своїх дітей на онкологічні хвороби шкіри. Кращого відпочинку для здоров`я дитини, ніж "у селі у бабусі" у рідних широтах, просто не існує," - говорить лікар-онколог.

Для виникнення злоякісних пухлин шкіри ключове значення має хронічне сонячне опромінення - сонячний опік шкіри, перенесений в дитинстві, кратно збільшує шанс розвитку в перебігу життя раку шкіри. Саме діти і підлітки особливо уразливі перед шкідливим впливом ультрафіолету, адже в дитинстві шкіра найбільше чутлива до шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Найчастіше хворіють люди зі світлою шкірою

Шкіра людини виконує багато функцій, зокрема захищає організм від бактерій, від дії сонячних променів і втрати вологи, регулює температуру шкіри. Однак цей орган досить вразливий до впливу сонця, яке є одним із важливих причин виникнення раку шкіри та меланоми. Лідерство серед всієї низки чинників, які ініціюють розвиток раку шкіри, належить ультрафіолетовому опроміненню. У 75-80% саме воно є причиною онкозахворювання.

У розвитку злоякісних пухлин шкіри особливе значення має тип шкіри людини. Люди зі світлою шкірою найбільше страждають від сонячних опіків. Тому і ризик захворіти у них значно вищий, ніж у людей зі смаглявою або чорною шкірою (хоча в них рак зазвичай виявляють у більш пізній, небезпечній стадії).

Фахівці виявили, що покоазники захворюваності на рак шкіри зростає серед білошкірого населення, що живе ближче до екватора. «Злоякісні пухлини шкіри - найчастіше виникають у білого населення, яке змушене жити в південних країнах, що колись колонізували європейці. Найвищий рівень захворюваності на рак шкіри в Австралії та Новій Зеландії. Ці континенти - зони непритаманні для проживання європейців, зокрема для англійців, які заселяли ці широти. У цих країнах зараз фактично епідемія раку шкіри. Так, за прогнозами, кожен п`ятий білошкірий громадянин США протягом свого життя матиме злоякісну пухлину шкіри,»- зазначає С. Коровін.

Слід також знати, що до онкопатології шкіри часто призводять опіки - хімічні та термічні, а також різні хімічні речовини-канцерогени - сажа, бензин, бітум, синтетичні масла, що мають у своєму складі хімічні реагенти.

Як захистити дитину від «шкідливої» сонця

Рак шкіри - не тільки одна з найбільш поширених форм раку, але й така, якій легше за все запобігти. Щоб виявити захворювання на ранній стадії, не варто нехтувати регулярними обстеженнями - як у лікарні, так і вдома. Онкологи закликають батьків бути уважними до своїх дітей. У домашніх умовах необхідно регулярно оглядати шкіру вашої дитини щодо новоутворень - родимок, плям, пігментації. Особливу увагу необхідно звертати на родимки, що змінили розмір, форму або колір - в таких випадках краще звернутися до лікаря. У лікарні таке обстеження необхідно проходити принаймні раз на рік -дерматологи ретельно перевірять шкіру на наявність незвичайних родимок або плям.

Треба знати ранні ознаки меланоми шкіри у дітей. Це - швидкий ріст пухлини, зміна кольору пігментного утворення, розростання однієї з ділянок, піднесення над поверхнею шкіри, поява виростів, тріщин, кровоточивість, виразка на поверхні пухлини, випадання волосся на ураженій ділянці при волосатому пігментному невуси, поява віночка запалення навколо пухлини, поколювання, свербіж, печіння.

Якщо діти або дорослі мають на шкірі невуси, вони легко піддаються сонячним опікам. Якщо родичі мали злоякісну меланому, то слід геть відмовитися від прийняття сонячних ванн.

Коли неможливо уникнути надмірної інсоляції, необхідно вживати заходів щодо захисту, позаяк ушкоджувальну дію мають не лише прямі, а й розсіяні сонячні промені.

Слід враховувати, що пляжний пісок і вода відображають близько 25%, а сніг і лід - майже 100% сонячних променів. Необхідно пам`ятати, що сонячні промені здатні проникати в воду на глибину до 3 м, тому опіки можуть виникнути навіть під час тривалого перебування у воді.

Коли справа стосується захисту шкіри від сонця, час - один з найбільш важливих факторів. Інтенсивність ультрафіолетових променів досягає піку в середині дня - з 10 ранку до 4 вечора.

Діти до року не повинні перебувати під прямими сонячними променями - завжди ховайте немовлят у тінь.

Онкологи не просто не рекомендують, а категорично проти відвідання соляріїв, бо до 75% пов`язане з розвитком меланоми. Тому в Європі, наприклад, є суворе правило не користуватися солярієм до 35 років, підліткам же до 18 років це просто категорично заборонено.

Софія Палій, УНІАН