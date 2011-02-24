Кіровоградщина: мати замордувала голодом півторамісячну дитину
15:15, 24 лютого 2011Рак виліковний
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Дефіцит ваги становив 22%
На Кіровоградщині Знам’янською міжрайпрокуратурою порушено кримінальну справу щодо матері, яка замордувала голодом півторамісячну дитину.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.
З’ясовано, що 30-річна жінка з першого дня життя не піклувалася про здоров’я новонародженої дочки, свідомо ухиляючись від материнських обов’язків з належного харчування дитини. На момент смерті дефіцит ваги дівчинки становив 22%.
За даним фактом порушено кримінальну справу. Триває досудове слідство.
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