Кіровоградщина: мати замордувала голодом півторамісячну дитину

На Кіровоградщині Знам’янською міжрайпрокуратурою порушено кримінальну справу щодо матері, яка замордувала голодом півторамісячну дитину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

З’ясовано, що 30-річна жінка з першого дня життя не піклувалася про здоров’я новонародженої дочки, свідомо ухиляючись від материнських обов’язків з належного харчування дитини. На момент смерті дефіцит ваги дівчинки становив 22%.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Триває досудове слідство.