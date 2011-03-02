Американським підліткам заборонили відвідувати солярій

Американська академія педіатрії встановила вікову межу, до якої не можна користуватися послугами солярію. Експерти оголосили, що приєднуються до боротьби проти використання соляріїв серед неповнолітніх разом з колегами з Американської медичної асоціації, забороняючи дітям у віці до 17 років відвідувати солярій. Фахівці сподіваються, що така заборона позитивно позначиться на скороченні показників і запобігатиме новим випадкам раку шкіри, включаючи меланому, найбільш серйозну форму раку шкіри, яка продовжує поширюватися, навіть серед молоді.

Діти, в гонитві за красою, не усвідомлюють небезпеку засмаги в соляріях, а обслуговуючий персонал таких салонів схиляється до думки, що контролювати поведінку і здоров`я своїх дітей мають батьки. За словами онкологів Pocono Medical Center, ранній вплив високих рівнів ультрафіолету служить причиною розвитку раку шкіри в 20-30 років. Засмага в соляріях також піддає людей дії ультрафіолетової радіації. Лікарі радять батькам також захищати дітей і від звичайного сонячного випромінювання в пік його активності з 10 ранку до 4 годин дня.

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