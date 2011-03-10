Малина вбиває злоякісні пухлини

Поки що не відомо, яка саме речовина в ягодах має протиракові властивості.

Учені з Університета Клемсона (США) з`ясували, що в малині містяться речовини, здатні нейтралізувати ракові клітини.

При дії екстракту малини на клітини пухлини кишечника в лабораторних умовах загинуло більш як 90% злоякісних клітин, пише «Кулінарний Едем».

У малині міститься багато антиоксидантів, які мають протиракові властивості. Проте учені упевнені, що на пухлину діє інша речовина, яка саме - вони поки що не з`ясували. Сумніви фахівців обумовлені тим, що жоден з відомих антиоксидантів не може знищити 90% злоякісних клітин.

Раніше було відомо, що протираковими властивостями відзначається чорна малина. Проте дане дослідження підтвердило, що всі сорти малини здатні боротися з пухлинами.

extra-m.ru