Ладан вбиває рак

За словами вчених США, олія ладану убила всі ракові клітини сечового міхура в лабораторних випробуваннях.

Вони вивчали нормальні клітини сечового міхура і ракові клітини сечового міхура і виявили, що ладан здатний розрізнити ці два типи клітин.

За словами учених в Університеті Оклахоми, генетичний аналіз показав, що олія ладану пригнічує ріст ракових клітин сечового міхура за допомогою зупинки прогресії клітинного циклу і загибелі ракових клітин шляхом активації різних механізмів.

«Олія ладану, можливо, є недорогою альтернативною терапією для пацієнтів, які в даний час страждають від раку сечового міхура», - заявив учений Х.K. Лін в своєму виступі.

gigamir.net