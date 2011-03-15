Ладан вбиває рак
13:06, 15 березня 2011Рак виліковний
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Недорога альтернатива
За словами вчених США, олія ладану убила всі ракові клітини сечового міхура в лабораторних випробуваннях.
Вони вивчали нормальні клітини сечового міхура і ракові клітини сечового міхура і виявили, що ладан здатний розрізнити ці два типи клітин.
За словами учених в Університеті Оклахоми, генетичний аналіз показав, що олія ладану пригнічує ріст ракових клітин сечового міхура за допомогою зупинки прогресії клітинного циклу і загибелі ракових клітин шляхом активації різних механізмів.
«Олія ладану, можливо, є недорогою альтернативною терапією для пацієнтів, які в даний час страждають від раку сечового міхура», - заявив учений Х.K. Лін в своєму виступі.
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