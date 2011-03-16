Жінка утопила немовля і два місяці зберігала його труп

У Запорізькій області жінка, убивши новонароджену дитину, два місяці зберігала її труп у сараї біля будинку.

Як розповів УНІАН начальник Запорізького райвідділу міліції Артур ЛЕЗІНСЬКИЙ, інцидент стався у селищі Кушугум Запорізького району Запорізької області. «14 березня у сараї на території приватного домоволодіння селища Кушугум було виявлено тіло новонародженої дитини, яка, за попередніми даними експертів, народилася і померла близько двох місяців тому. Під час опитування так званої матері було встановлено, що на Хрещення – 19 січня вона самостійно народила дитину, втопила її у тазі з водою і винесла тіло на звалище, втім потім, злякавшись того, що труп можуть швидко знайти, заховала його в сараї біля будинку, в якому проживала», - розповів А.ЛЕЗІНСЬКИЙ.

За його словами, після виявлення тіло було направлене на судово-медичну експертизу для підтвердження факту насильницької смерті.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.