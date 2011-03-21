Чорниця перемагає рак

В ході аналізу властивостей чорниці британським дослідникам з Університету Лестера вдалося виявити речовини, які здатні боротися з раковими клітинами.

Учені провели експеримент і з`ясували, що хімікалії антоцианінів, що надають чорниці синє забарвлення, проникаючи в тканини організму, зупиняють розвиток ракових клітин. Властивість фарбувального пігменту дозволяє знищувати п`яту частину клітин новоутворення, повідомляє medicinform.net.

Дослідники продовжують роботу і намагаються виділити з чорниці її корисні речовини для створення лікарського препарату для лікування онкологічного захворювання печінки.

У природному вигляді, за словами фахівців, лікарською дозою є миска ягід чорниці, стверджують експерти.

focus.ua