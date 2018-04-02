Радіологічні дослідження в кардіології та онкології

Україна займає одне з перших місць серед країн Європи за рівнем смертності через хвороби системи кровообігу та інсульти. За статистикою МОЗ, в Україні - щорічно понад 100 тисяч нових випадків інсульту, ця патологія спостерігається у 11,5 млн українців. 50% хворих помирає протягом першого року після хвороби. Друга половина інсультників - стають інвалідами.

З 2002 року динаміка захворюваності мозковим інсультом зростала і до цих пір не падає. Втім на заході України ситуація трохи краща: тут припадає 188,1 випадок захворювання на 100 тисяч населення, тоді як у Центральній Україні - 278 на 100 тисяч, а на сході країни - 385. На жаль, наша ментальність така, що українці воліють не звертати увагу на такі «дрібниці» як постійний головний біль, і не поспішають до лікаря. Сьогодні ж у лікувальних установах країни є найсучасніша медична апаратура, яка дозволяє робити дуже якісні прогностичні дослідження в кардіології, наприклад, радіологічні методи. Вони дуже важливі при ішемії серця, інфарктах, дитячих внутрішніх вадах серця, дають можливість побачити стан коронара і стента (після аорто-коронарного шунтування). Донецькому регіону в цьому плані пощастило вже кілька років у відділенні комп`ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) діагностичного центру Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання (ДОКТМО) встановлено і активно працює 64-зрізовий спіральний комп`ютерний томограф. Його у 2008 році придбав для клініки Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

У Донецькій області поки один томограф такого високого класу. За його допомогою фахівці проводять найрізноманітніші дослідження: від рутинних - виявлення патологій головного мозку, захворювань грудної клітки, будь-яких судинних хвороб тощо, до дуже спеціалізованих тривалих - з контрастуванням і в стані наркотичного сну, зокрема, коронографію, багатофазні дослідження печінки, судинної системи. Обстежуються і донори, які готуються до трансплантації, адже в лікарні працює центр з пересадки нирок. Відділення КТ та МРТ, в якому встановлено томограф, може проводити в день до 5-6 таких складних досліджень.

Завідувачка відділення КТ та МРТ Євгенія СОЛОВЙОВА називає томограф "подарунком долі". "До цього у нас працював 2-зрізовий томограф і з нинішнім його навіть не можна порівнювати. Наші фахівці освоїли всі методики досліджень, ми виконуємо величезну кількість досліджень, які неможливі на низькошвидкісному і малозрізовому апараті, "- зазначає Є. СОЛОВЙОВА.

У Донецькій області від захворювань серця і судин щорічно помирає близько 50 тисяч осіб, з них 29 тис - від ішемічної хвороби серця, тому дуже велика частина досліджень на томографі - діагностика серцево-судинних захворювань. За словами, директора ДОКТМО, керівника Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяни Бахтеєвої, нове устаткування дозволило значно поліпшити точність і якість діагностики серцево-судинних захворювань, збільшити обсяги надання лікувальної, консультативної та діагностичної допомоги, а також ввести нові прогресивні стандарти діагностики і лікування серцево-судинної патології.

У ДОКТМО функціонує сучасний кардіологічний центр, який надає кардіохірургічну допомогу, є нагальна кардіологія, тому більша частина дослідження проводяться саме в цьому напрямку. Це - скринінги уражень коронарних артерій, передопераційні дослідження (переносяться найкращим чином пацієнтами), післяопераційний контроль стентів (після аорто-коронарного шунтування), контроль роботи шунтів, а також навігаційні дослідження з приводу аритмій при патології аорти. Зазвичай же українські кардіологи навіть і не знають, що спеціалісти-радіологи можуть допомогти в діагностиці та лікуванні серцево-судинних хвороб.

Один з великих напрямків у роботі томографа - дослідження щодо онкологічних захворювань. «Ми підтримуємо програму фонду Ахметова «Рак виліковний» і активно працюємо в цьому напрямку. Дослідження в рамках програми "Рак виліковний" спрямовані на раннє виявлення, стадіювання і контроль за лікуванням хворих з онкологією різних органів, усіх верств населення, всіх вікових груп, включаючи маленьких дітей," - каже Є. СОЛОВЙОВА.

Вона стверджує, що протягом двох років показники захворюваності щодо онкологічних хвороб в області залишаються на одному рівні. "Завдяки такій апаратурі ми виявляємо захворювання на ранній стадії. Відповідно є можливість для адекватного лікування, одужання, подовження життя. Всі хто потребують - отримують допомогу, "- зазначає Є. СОЛОВЙОВА.

Однак, за її словами, одного такого апарата все-таки не вистачає для потреб пацієнтів. "Хоч би як ми намагалися черговість поки є. На жаль, Україна ще далека від країн, які досить оснащені подібною апаратурою,"- підкреслила медик.

Є.СОЛОВЙОВА наголошує, що фонд Ахметова постійно час допомагає у навчанні фахівців, обслуговуванні томографа, придбанні розходників.

«Зараз ми працюємо над спільною угодою, щоб забезпечити безкоштовні витратні матеріали, насамперед для онкохворих. Завдання і фонду, і відділення, щоб якомога більшій кількості пацієнтів проводити безкоштовне обслуговування на цій сучасній апаратурі," - каже Є. СОЛОВЙОВА.

Софія Палій, УНІАН