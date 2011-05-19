Мате - грізна зброя проти раку і ожиріння

У зеленого чаю є серйозний конкурент – мате. Як показало дослідження учених з Аргентини, Бразилії, Парагваю і Уругваю, цей напій здатний запобігти розвитку раку і захворювань легенів. Також він покращує обмін речовин.

Відомо, що в ході експериментів фахівці брали дві групи піддослідних мишей, піддаючи їх дії тютюнового диму. Одна група одержувала екстракт мате, а друга – ні. Виявилось, група, що одержувала мате, демонструвала меншу кількість запальних процесів в легенях, знижуючи ризик розвитку емфіземи.

У самому мате експерти виявили велику кількість поліфенолів, які прийнято вважати панацеєю від клітинних пошкоджень і ракових мутацій. Склад напою дозволяє і уберегтися від змін в обміні речовин, знижуючи ймовірність розвитку ожиріння, гіпертонії, діабету і серцево-судинних захворювань.

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