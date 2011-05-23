Полуниця запобігає раку

Вживання полуниці може допомогти людям з підвищеним ризиком розвитку раку стравоходу захистити себе від цієї хвороби, мовиться в дослідженні, проведеному ученими з Центру всебічного вивчення раку Університету штату Огайо спільно з колегами з Китаю.

Учені прийшли до висновку, що шість місяців полуничної терапії це просто і безпечно. Крім того, за попередніми даними, полуниця знижує кількість гістологічних передракових уражень і пов`язаних з раком молекулярних подій, говорить доцент Тонг Чен, що очолював дослідження.

Попереднє дослідження Чена і його колег виявило, що сублімована полуниця значно інгібірує розвиток пухлин в стравоході щурів. Грунтуючись на цих результатах, дослідники приступили до фази клінічних випробувань в Китаї для дослідження дії сублімованої полуниці на хворих з передраковими ураженнями стравоходу.

Щоденне вживання полуниці пригнічує різні біомаркери, що беруть участь в канцерогенезі стравоходу, включаючи проліферацію клітин, запалення і транскрипцію генів, уповільнюючи прогресування передракових уражень в стравоході.

newsland.ru