Пекінська капуста захистить від раку

Південнокорейські учені виділили з пекінської капусти особливу речовину, яка знищує ракові клітини. З подібним повідомленням виступили корейські учені з управління сприяння розвитку сільськогосподарських районів. Про це повідомило агентство Ітар-тарс.

Досліджували більше двадцяти видів пекінської капусти. І в кожному виді виявили чотирнадцять видів антиракових речовин, такі як глюкозинолати – глюкозу і аглікон.

Це сприяло боротьбі з новоутвореннями. У пекінській капусті міститься близько двох міліграм диво-засобу від ракових захворювань на 1 грам капусти.

Також учені з Кореї довели, що в пекінській капусті речовини від раку молочної залози глюкобрасіцину у декілька разів більше, ніж в капусті броколі.

newsland.ru