З лікарень Києва виписано всіх, хто отруївся курями-гриль

Вчора з інфекційних відділень клінічних лікарень міста Києва виписані всі пацієнти, які були госпіталізовані з ознаками гострої кишкової інфекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, загалом з 8 червня 2011 року було зафіксовано 80 таких звернень, і 56 осіб госпіталізовано.

За даними Головного управління охорони здоров’я КМДА, всі хворі отримали адекватне лікування, в результаті чого їх стан визначено як відмінний. На сьогодні подібних звернень немає.

ГУ охорони здоров’я КМДА нагадує киянам та гостям міста, що влітку у зв’язку з підвищенням температури зростає ризик захворювання на гострі кишкові інфекції та радить дотримуватись гігієнічних норм та правил, щоб уникнути захворювань на гострі кишкові інфекції.

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні охорони здоров`я Києва після зафіксованих у столиці випадків гострої кишкової інфекції заявляли, що особи, які захворіли, вживали кури-гриль, придбані в одному із супермаркетів.