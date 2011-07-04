Манго "вбиває" рак

Американські учені стверджують, що манго повинен бути зарахований до розряду "супер-їжі", не дивлячись на невелику кількість антиоксидантів, що містяться в цьому фрукті. Все одно, субстанції, що знаходяться в ньому, перешкоджають розвитку ракових клітин при пухлинах грудей і кишечника, пише medikforum.ru.

Фахівець із здорового харчування при дослідницькому центрі AgriLife Research в Техасі доктор Сьюзанн Телкотт говорить, що манго не можна навіть порівняти з чорницею або гранатом по кількості антиоксидантів, що містяться в цих фруктах. У манго їх в чотири-п`ять раз менше, ніж навіть у винограді.

Проте доктор Телкотт разом з чоловіком Стівом вирішили перевірити силу поліфенолу, що міститься в манго, - субстанції, яку традиційно пов`язують з хорошим здоров`ям. Вони впливали екстрактом поліфенолу на ракові клітини, що виникають при пухлинах кишечника, легенів, простати, а також лейкемії. Досліди проводилися в лабораторних умовах.

З`ясувалося, що манго чинить помірну позитивну для здоров`я людини дію на клітини раку легенів і простати. Але куди ефективнішим цей фрукт виявився в боротьбі з пухлинами кишечника і грудей.

"Ми з`ясували, що не всі клітини однаково чутливі до однієї і тієї ж кількості антиракового агента, що міститься в поліфенолі з манго, - говорить доктор Телкотт. - Проте у випадку з раковими клітинами, що виникають при пухлинах кишечника і грудей, поліфенол викликав апоптоз - явище програмованої клітинної смерті. Нам також вдалося встановити, що манговий поліфенол при цьому не чіпає здорові клітини, що дуже важливо".

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