Від раку рятує лушпиння цибулі

Величезна кількість активних речовин, які містяться в лушпинні цибулі, мають протиканцерогенні властивості і покращують роботу серця. Таку інформацію повідомив журнал Plent Food for Humans Nutrition в своїй статті. Таку можливість дарувала цибулі велика кількість біологічно активних добавок.

Існує думка про те, що лушпиння не має ніякої цінності для людського організму. Тільки у Європі домоволодіння викидають більше п`ятисот тисяч тонн цибульних відходів за рік.

Група іноземних учених з`ясувала, що цибульні відходи можна застосовувати як харчову добавку і лікарський препарат.

Щоб уникнути величезних звалищ відходів цибулі, можна створити підприємства по виробництву з них корисних речовин для людського організму.

24inews.ru