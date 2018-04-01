Отто Стойка: За літо можна так запастися вітамінами, що вистачить до наступного сезону

Народна приказка радить: «Готуй сани влітку». Те ж можна сказати й про організм людини. Як саме підготуватися до зимових випробувань, зміцнити імунітет і запастися потрібною кількістю вітамінів та мінералів, розповідає Отто СТОЙКА, в.о. головного лікаря Київського міського центру здоров’я.

- Відомо, що літо - найкраща пора для зміцнення та загартування організму. Пане Отто, з чого потрібно починати?

- Влітку сама природа дарує людині безліч факторів, що зміцнюють імунітет. Одним із основних таких чинників є ультрафіолетові випромінювання сонця. Сонячні ванни надзвичайно корисні для організму людини, особливо для маленьких діток. Бо ж, як відомо, під впливом сонячних променів в організмі людини виробляється вітамін D, який запобігає розвитку рахіту. Але не слід зловживати, оскільки сонячні опіки не лише подразнюють шкіру, а й завдають шкоди всьому організму. Тому найсприятливіший час перебування під сонячними променями – до 11 години вранці та після 16 години ввечері. Ще одним фактором зміцнення організму є купання у відкритих водоймах. Воно сприяє зміцненню нервової системи, загартовуванню організму. А морська вода, до складу якої входять такі корисні елементи як йод, фтор та велика кількість іонів, має ще й лікувальні властивості.

- А з якого віку лікарі дозволяють везти на море дітей?

- В принципі, це можна робити вже з 2-3 років, хоча найоптимальніший вік для знайомства вашого чада з морським кліматом – 5-6 років. І ще один важливий момент: дітей бажано не везти на далекі моря. Обмежтеся поїздками на Південний берег Криму, оскільки період акліматизації може тривати від 4-5 днів до 2-х тижнів. Діти починають хворіти на застуду, через зміну продуктів харчування та клімату виникають розлади кишково-травного тракту. В перші дні не бажано купати дітей у морі, а замінити цей процес водними процедурами в душі чи ванні. Нехай організм звикне, і лише через кілька днів перейти до морського купання. Харчування на морі не повинно сильно відрізнятися від звичного раціону. Не давайте малятам багато екзотичних овочів, фруктів та морепродуктів. Воду бажано купувати у пляшках. Це убезпечить організм дитини від розладів травлення. Та й дорослим не зашкодить вживання пляшкової води. І не забудьте про аптечку, в якій обов’язково мають бути засоби проти опіків шкіри, від кишково-шлункових розладів та протиалергенні препарати.

- Отже, щоб оздоровитися та підлікуватися, потрібно їхати на море. А чи можна з купання у відкритих водоймах починати загартування організму?

- Так, саме з купання у водоймі найкраще починати загартовування водою. Поступово з теплої води, температура якої вище 20 градусів, ви переходитимете на обливання водою, що має нижчу температуру. Й для організму це не буде температурним «шоком», а ви зможете продовжити обливання взимку й навіть перейти до моржування. Ще одним важливим загартовуючим фактором є ходіння босоніж по траві та піску. Такий природний масаж є дуже корисним. Також не варто забувати й про літні види спорту: плавання, біг, хода, велоспорт, теніс тощо. Якомога більше перебувайте на природі.

- Влітку з’являється велика кількість овочів та фруктів, які поповнюють наш організм вітамінами та корисними мінералами. Чи можна за літо запастися такою кількістю вітамінів, якої б вистачило до наступного овочево-фруктового сезону?

- Якщо влітку вживати велику кількість вітаміномістких продуктів, то можна запастися такою кількістю вітамінів, якої вистачить людському організму аж до наступного вітамінного сезону. Оскільки вітаміни, які надходять в людський організм із вживанням овочів, фруктів, ягід та зелені накопичуються в так званому депо вітамінів. Але варто пам’ятати, що одні вітаміни депонуються добре, а от запас інших потрібно постійно поповнювати. Тому вживати овочі та фрукти потрібно протягом усього року. А от шкідливі звички пришвидшують виведення вітамінів з організму. Так, куріння виводить з організму вітамін С, який є незамінним стимулятором імунітету людини. Про шкоду алкоголю, думаю, знають усі. Він порушує обмін речовин, що стає причиною переїдання.

- Зараз почалися масові продажі кавунів та динь, сезон яких - початок серпня. Чи безпечно їх купувати?

- Народ не дарма сказав: всьому свій час. Це стосується й овочів та фруктів. Зараз сезон вишень, малини, абрикос, перисиків, смородини, чорниці, яка надзвичайно корисна для покращення зору, інших лісових ягід. Тому їх і потрібно купувати. Ви, правда, можете прослідкувати звідки привезена та чи інша ягода й у яких умовах її вирощено. Але ризикувати не варто. Тим більше, що сезон кавунів та динь триває кілька місяців: від початку серпня й до жовтня. Цього часу, я думаю, вистачить, щоб досхочу наласуватися улюбленими ягодами. А зараз включіть до свого раціону салати зі свіжих овочів, щиро приправлені зеленню та натуральними нерафінованими оліями. Оскільки в рафінованій велика кількість поживних речовин відфільтрована. Її найкраще застосовувати для смаження, оскільки в процесі теплової обробки рафіновані олії не виділяють концерогенних речовин. Взагалі лікарі радять вживати не менше 400 г сирих овочів та фруктів на день. Отже, дослухайтеся до цієї поради. Якщо ви готуєте перші страви, то не робіть занадто міцних м’ясних наварів, а перейдіть на овочеві супи та легкі борщі. Й не потрібно робити їх дуже жирними і приправляти засмажкою із салом. Краще з’їсти шматочок сирого сала, якщо організм добре сприймає цей продукт. Воно покращує травлення. Включіть до свого харчового раціону клітковину, а вживання солі, цукру, перченостей обмежте. Таке харчування сприяє нормалізації смакових відчуттів, і з часом ви зможете перейти на правильне харчування.

- А як стосовно очищення організму?

- Літо – найкраща пора для цього. Оскільки з’являється велика кількість натуральних вітамінів. Раз на тиждень варто робити розвантажувальний день: фрукти-овочі плюс кисломолочні продукти. Так ви зможете вивести з організму накопичення шкідливих речовин та шлаків. І не забувайте про мінеральну воду, яку можна обрати, попередньо проконсультувавшись з лікарем або своїм організмом: та вода, яка найкраще вам смакує, і є найбільш необхідною та корисною для вас саме зараз. Коли закінчиться сезон свіжих овочів та фруктів, ви можете перейти на салати з варених та печених овочів. І намагайтеся якомога менше вживати копченостей, соленостей та смажених продуктів. Здорове харчування – основа здоров’я. Лише здорова людина може повною мірою відчути весь смак життя. То ж дбайте про власне здоров’я й будьте щасливі.

Розмовляла Тетяна Калашнюк