Самі обстежте своє тіло, щоб не пропустити рак

Різноманітні ущільнення й горбики на тілі, як правило, з`являються й зникають. Ущільнення, що зберігаються протягом тривалого часу, вимагають діагностики, тому що в рідкісних випадках вони можуть бути проявом якого-небудь серйозного захворювання.

Ущільнення, здебільшого, зовсім нешкідливі. Вони виникають внаслідок спровокованого травмою утворення кісти або рубцевої тканини. Крім того, це явище може бути гормонально зумовленим - так, наприклад, ущільнення в молочних залозах утворюються під впливом дисбалансу жіночих статевих гормонів.

Якщо Ви щось знайшли

Якщо на будь-якій ділянці тіла через незрозумілі для вас причини утвориться ущільнення або якщо ущільнення не проходить, незважаючи на давність події, після якої воно з`явилася, варто звернутися до лікаря, який практикує лікування захворювань у цій анатомічній ділянці (маммолога, гінеколога, уролога, проктолога, стоматолога, дерматолога, загального хірурга і т.д.).

Якщо ви боїтесь рентгенівського обстеження, перш ніж робити знімки, пройдіть обстеження із застосуванням ультразвуку (УЗД) або методики одержання зображень за допомогою магнітно-ядерного резонансу (ЯМР). В жодному разі не відмовляйтеся від обстеження.

Якщо вас направлять на консультацію або більш ретельне обстеження в онкологічний заклад, в жодному разі не зневажайте такою консультацією й обстеженням. Направлення в онкологічний лікувальний заклад ще не означає наявність у вас раку. Воно допоможе його виключити або вжити своєчасних заходів профілактики.

Якщо ви пройшли обстеження, не маєте небезпечних для здоров`я захворювань, а ущільнення й пухлиноподібні утворення з`являються часто, можливо варто проконсультуватися з фахівцем-терапевтом, що практикує комплементарний підхід у медицині, для того щоб проаналізувати спосіб життя, харчування і фізичні навантаження. Така консультація зможе допомогти зорієнтуватися в ситуації.

Якщо не діють інші засоби, вдаються до хірургічного втручання. Це вихід на крайній випадок, але від нього не варто відмовлятися, особливо, якщо пухлина утворилася на грудній залозі або статевих органах.