Жінки хворіють на розсіяний склероз вдвічі частіше, ніж чоловіки...

Розсіяний склероз - це багатовогнищеве ураження центральної нервової системи у людей молодого віку з порушенням функцій усіх регуляторних систем організму - нервової, імунної, ендокринної. За останні 20 років у всьому світі реєструють збільшення захворюваності на розсіяний склероз із розширенням його вікових, етнічних і географічних кордонів. Це дуже тяжке неврологічне захворювання, і донедавна прогнози для хворих на розсіяний склероз були невтішними. Останнє десятиріччя ХХ століття, назване декадою мозку, без сумніву може записати до свого активу значне поліпшення лікувально-діагностичних можливостей у разі розсіяного склерозу. Невропатологи наполягають на тому, що розсіяний склероз з інкурабельного (що не піддається лікуванню) захворювання перетворився на кероване. Однак... Розповідає керівник Львівського обласного центру розсіяного склерозу, доктор медичних наук Тетяна НЕГРИЧ.

- Пані Тетяно, скільки в Україні хворих на розсіяний склероз? - За нашими підрахунками, 16-18 тисяч.

- Розсіяний склероз - невиліковна хвороба? - Це хронічне інвалідизуюче захворювання. Проте останніми роками ситуація щодо розсіяного склерозу кардинально змінилася - і у світі, і в Україні. Активно розвивається дослідження етіології захворювання, тобто причин, які призводять до його виникнення, досліджуються певні клінічні особливості, і ці дослідження сприяють тому, що кожен рік приносить нам новий препарат, а це дає право говорити, що розсіяний склероз із невиліковних перейшов у групу тих захворювань, які можна лікувати. І це дуже велике досягнення сучасної медицини.

- Коли вперше описано розсіяний склероз? - Захворювання відоме вже понад 160 років, і перші описи клінічної картини розсіяного склерозу зустрічаються в автобіографії одного з членів королівської родини - принца Августа Де` Есте з міста Феррарі, що в Італії. У науковому плані розсіяний склероз уперше описав відомий французький невролог Жан Мартен Шарко. Захворювання вражає нервові волокна та мозкові нейрони.

- Що це за захворювання і що провокує його виникнення? - Розсіяний склероз належить до групи так званих автоімунних демієлінізувальних захворювань. Це ті захворювання, за яких страждають мієлінові оболонки нервових волокон, але на сьогодні з появою сучасних адекватних методів діагностики з`ясовано, що це не тільки автоімунне, а й нейродегенеративне захворювання. І воно чимось подібне до хвороб Паркінсона, Альцгеймера та інших. А чому воно виникає?.. Наразі це не відомо.

- Але все ж таки є чинники, які підштовхують до захворювання? Припустімо, вірусна ангіна чи якась інша інфекція, тим паче - невилікована? - Причини виникнення розсіяного склерозу невідомі, одначе є певні гіпотези. І найприйнятнішою є та, що велике значення у виникненні цієї хвороби має якась перенесена вірусна інфекція, причому вона може бути перенесена ще в дитинстві. Також фахівці не виключають гіпотези щодо генетичної схильності. У даному разі ми не говоримо, що розсіяний склероз - це спадкове захворювання, що передається з покоління в покоління, але певна генетична схильність є. І третій важливий момент - географічний чинник.

- Ризик захворіти залежить від місця проживання й віку? - Фахівці довели, що розсіяний склероз найбільше поширений біля 36-ї паралелі, тобто в західних регіонах України, Білорусі, Прибалтиці, інших європейських країнах. У міру віддалення від екватора випадків захворюваності на розсіяний склероз більше. Там, де висока вологість, менше сонячних днів, відповідний склад ґрунтів, певні особливості харчування, - спостерігається більше випадків розсіяного склерозу. Наша зона є зоною високого ризику захворювання (зоною високого ризику є та, де фіксують понад 50 випадків на 100 тисяч населення). На сьогодні фіксуємо 61,3 випадку на 100 тисяч.

- Чи має значення в цьому сенсі міграція населення? - Якщо люди віком до 15 років переїжджають із зони високого ризику в зону нижчого, вони набувають особливостей тієї зони, до якої переїжджають, і в них менша ймовірність захворіти. Якщо ж такий переїзд здійснюється у віці понад 15 років, то ймовірність наразитися на хворобу так само висока, як і була. І це доведено на дуже великій кількості хворих.

- Ви постійно наголошуєте на тім, що розсіяний склероз - хвороба людей молодого віку. Про який вік ідеться і чому хворіють люди саме молодого віку? - Основний віковий прошарок хворих - 20-40 років. Одначе на тепер є факти певної метаморфози клінічної картини - відбувається помолодшання хвороби, отож маємо підставу говорити і про дитячий розсіяний склероз. У мене особисто є кілька пацієнтів 6-7-річного віку. Маю зазначити, що кілька років тому я таких фактів не спостерігала. Хоча трапляються випадки, коли хворіють люди й старшого віку. Чому в основному хворіють молоді? Очевидно тому, що їхня імунна система вразливіша і схильніша до різноманітних інфекцій. А взагалі це питання до кінця не вивчено.

- Чи можете назвати основні клінічні ознаки захворювання? - Це захворювання тому й називається розсіяним склерозом, що уражуються різні відділи центральної нервової системи - в головному і спинному мозку, зазвичай біла речовина головного мозку, мозочка, бокових стовпів спинного мозку. Якщо говорити зрозумілою мовою, першими проявами захворювання є рухові розлади - хворий втрачає здатність ходити. На другому місці за частотою - координаторні розлади (хворий скаржиться на раптові запаморочення, нудоту, блювання, похитування під час ходи, і зазвичай ті скарги звучать так: "Я ходжу, як п`яний"). Дуже часто є розлади з боку зорового нерва - хворий раптово втрачає зір (щоправда, пізніше, без будь-якого лікування, зір може відновитися). Частими є скарги на затерпання у пальцях рук і ніг, у тілі, тулубі. Дуже часто хворі говорять, що в них відчуття, ніби їхнє тіло перев`язали мотузкою чи затиснули у сталевий корсет. Дуже часто скаржаться й на оніміння та відчуття, ніби по тілу повзають мурашки. Пізніше можуть приєднуватися розлади функції тазових органів у вигляді нетримання чи затримки сечі, частих позивів до сечовипускання. Можуть виявлятися зміни з боку певних черепно-мозкових нервів, наприклад, ураження лицьового чи трійчастого нерва. Також можуть виникати зміни у психічній сфері. Саме тому нам, лікарям, що працюють із такими хворими, - дуже й дуже непросто. Часом потрібно кілька років, щоб родина повірила в цей діагноз, змирилася з ним. Трапляється, люди об`їжджають мало не всі клініки України, і не тільки України, звертаючись і до офіційної, і до неофіційної медицини, поки підтверджується цей страшний діагноз.

- Для того щоб діагностувати розсіяний склероз, є якісь спеціальні обстеження? - Як і завжди у класичній неврології, основним є анамнез, тобто ретельно зібрані скарги хворого, хороший і ретельний неврологічний огляд. Але клініка розсіяного склерозу настільки різноманітна і настільки ці симптоми можуть бути різними, індивідуальними, що можу абсолютно впевнено зазначити, що за багато років роботи у цій неврологічній сфері мені не доводилося бачити хворих з однаковими клінічними проявами. До речі, дуже часто розсіяний склероз приховується під маскою інших захворювань.

Відомий американський невролог Чарльз Позер виділив понад 30 захворювань, які за клінічним перебігом повністю нагадують цю хворобу. Отож клінічно встановити діагноз саме розсіяного склерозу непросто. Для цього є допоміжний інструментальний метод - ядерно-магнітно-резонансна томографія, за допомогою якого ми можемо бачити зміни, що є специфічними і характерними саме для цього захворювання. Є ще один метод - дослідження викликаних потенціалів (зорових, соматосенсорних, слухових), які дають змогу виявити вогнища ураження. Якщо ж і це не дає можливості точно поставити діагноз, є біохімічний метод - дослідження ліквору (спинно-мозкової рідини). Отож діагностика є непростою, потребує серйозних знань, практичного досвіду, вміння інтерпретувати, трактувати всі отримані дані.

- Чи є певні стадії перебігу захворювання за тяжкістю? - Є шкала рухових розладів - шкала Курцке (EDSS). Вона містить від 0 до 9,5 бала. Що вищий бал, то тяжчий перебіг захворювання. Умовно можна сказати, що від 0 до 5 балів - це прояв хвороби легкого ступеня (хворий ще спроможний самотужки здолати 50 метрів); Від 5,5 до 7 балів - середньої тяжкості, а від 7,5 до 9,5 бала - то вже тяжкохворі, прикуті до ліжка чи до інвалідного візка. Але це дуже спрощена градація - стан хворого оцінюється в комплексі.

- Можете назвати чинники, що прискорюють інвалідизацію? - Безумовно. Передовсім це перенесені інфекції. Дуже часто до нас потрапляють хворі на розсіяний склероз із загостренням - після грипу або якихось інших інфекційних захворювань. Також негативно впливає переохолодження. Провокують погіршення стану й перегрівання - йдеться навіть про споживання гарячого чаю, не кажучи вже про гарячі ванни, відвідини теплих країв чи перебування влітку на сонці. Надзвичайно велике значення має стресовий чинник. Донедавна одним із таких провокативних чинників погіршення стану вважали вагітність. Одначе багатоцентрові дослідження довели, що вагітність не впливає на обтяження перебігу розсіяного склерозу. Отож тепер я своїм хворим кажу, що народжувати треба, одначе за умови надійного тилу.

- Хто частіше хворіє - чоловіки чи жінки? - Жінки, причому вдвічі частіше порівняно з чоловіками. Фахівці вважають, що ендокринна та імунна системи жінок більш схильні до такого захворювання.

Олеся Ненчинська