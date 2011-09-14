Протираковий засіб давньоєгипетських лікарів

Британські учені вважають, що виявили спосіб використання екстракту шафрану для боротьби з раковими клітинами.

Як повідомляє Бі-бі-сі, про цілющі властивості шафрану було відомо впродовж багатьох сторіч, що підтверджують медичні записи давньоєгипетських лікарів. Британська дослідницька група використовувала рослину для створення нового препарату, який починає працювати в організмі тільки під впливом хімічної речовини, що виділяється раковою пухлиною.

В рамках лабораторного дослідження мишей половина тварин вилікувалася від хвороби після курсу лікування новим засобом. Учені мають намір проводити клінічні випробування нового препарату протягом двох років.

Вони також підкреслюють, що препарат не чинить побічної дії на здорові тканини.

focus.ua