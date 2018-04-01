Що відбувається з фосфором? Коментарі фахівців

Катастрофа на Львівщині викликає аналогію з Чорнобилем принаймні в одному аспекті: ми не знаємо правди. Дані про вірогідні наслідки катастрофи для здоров`я такі суперечливі, а офіційні особи і дипломовані фахівці подеколи висловлюють настільки полярні думки, що відтворити цілісну картину, так само як і повірити в небезпеку або безпеку екологічної обстановки вкрай складно. Цілий ряд питань, пов`язаних з аварією залишилися без відповіді. Чи треба було примусово виселяти людей? Чи небезпечна фосфорна хмара? І, нарешті, питання який турбує жителів постраждалих районів: чи безпечні продукти, їжа, вода? І якщо силовий віце-прем`єр Олександр Кузьмук каже, що безпечні, то як це в`яжеться з попередженням Мінприроди про те, що концентрація фосфорного ангідриду перевищує норму в 23 рази? Ми поставили ці запитання науковцям-токсикологам.

Валерій Станкевич, доктор медичних наук, завідувач лабораторії гігієни грунту і відходів Інституту гігієни і медичної екології:

ФОСФОР ТРЕБА ПЕРЕВОЗИТИ ТАК САМО, ЯК ЯДЕРНІ ВІДХОДИ

Наш інститут працює бюджетним коштом і в рамках завдань, які дає Академія медичних наук або Міністерство охорони здоров`я. Поки що ми ніяких завдань не одержували, і тому інформації з перших рук у нас немає. Можемо будувати припущення тільки виходячи з побаченого по телевізору.

Перше запитання, яке у мене виникло: як могла статися подібна катастрофа? Фосфор – особливо небезпечна речовина. Він повинен транспортуватися особливим чином – узгодженим маршрутом, з особливим режимом проходження через населені пункти, певною швидкістю. Все має бути ретельно запакованим і регламентованим.

Раніше для транспортування таких речовин існували так звані літерні маршрути. А тепер – підчепили вагони до звичайного потягу і повезли?

А ядерні боєголовки могли б таким же чином перевозити? Однозначно – ні. Чому ж так повелися з фосфором?

Щодо «фосфорної хмари, що насувається». Будь-який підручник скаже: білий фосфор легко окислюється водними розчинами солей, що й використовується для знезараження. Я дивлюся телекоментарі: там перший час ніхто не згадував, що це білий фосфор. Жовтий фосфор – це той самий технічний білий фосфор, недостатньо очищений. При температурі більше 15 градусів мнеться як пластилін. Білий фосфор розчиняється тільки в певних сполуках. Адже все давно відомо. Відомо, в якому протигазі працювати для знезараження. Дивлюся по телевізору: люди працюють в якихось пелюстках замість протигазів.

Концентрацію фосфору треба постійно вимірювати. Способів вимірювати – вдосталь, методик аж забагато. Про концентрації при цьому ніхто нічого не каже. Що це таке? Адже люди повинні знати рівень концентрації! Раніше траплялися випаровування від кількох грам до кілограмів, але такого не було.

Читаю повідомлення: рівень фософорнх ангідридів перевищений у 23 рази. То можна пити воду, то не можна. Я не можу відповідати за людей. Я можу рекомендувати щось Мінздравові, коли є цифри. Гранично припустима норма концентрації – одна десятитисячна міліграма на літр води. Це нормується за токсичністю. Запросіть служби, хай заміряють, а потім робіть висновки. Якщо гранично припустима концентрація фосфору вища, то про що ми взагалі говоримо?

Небезпека залишається. І наслідки хронічних отруєнь фосфором набагато небезпечніше, ніж просто гострі отруєння.

Ісаак Трахтенберг, академік, Інститут медицини праці АМН України:

КОНЦЕНТРАЦІЯ ФОСФОРУ В ЗОНІ ПЕРЕВИЩУЄ ГРАНИЧНО ПРИПУСТИМУ НОРМУ В 6200 РАЗІВ?

Звичайно, фосфор небезпечний, він належить до першого, найвищого, класу небезпеки. Але коли його заливають водою – а це робили при аварії, – то він перетворюється на ортофосфорну кислоту. Це теж не «дарунок», але це вже все-таки другий клас небезпеки. І фосфор елементарний, і фосфор у вигляді ортофосфорної кислоти – це токсичні речовини, отрута.

Журналісти і медики нагнітають обстановку, і іноді у людей з`являється страх, явища неврозу, які потім важко диференціювати, – чи справді це отруєння, чи це ятрогенія (навіювання). Гранично припустимі концентрації, так звані ГПК.

З фосфором працюють на підприємствах, де там встановлені ГПК. Це 0,03 міліграма на кубічний метр. Є ГПК вмісту фосфору в атмосферному повітрі – це десятитисячні міліграма на кубічний метр. Буду точним. За нашим законодавством, гранично припустима концентрація повітря робочих приміщень – 0,03 міліграма на кубічний метр. Тимчасово припустима концентрація фосфору в атмосферному повітрі – 0,0005 міліграма на кубічний метр. Гранично припустима концентрація фосфору у воді – 0,0001 міліграма на літр. При цьому скрізь згадується, що клас небезпеки пари перший, найвищий.

Треба досягти того, щоб в усіх районах і селах, де виявлений підвищений вміст фосфору, негайно були досягнуті безпечні рівні. При цьому особлива увага повинна бути звернена на вагітних, дітей, людей з хронічними захворюваннями.

Симптоми отруєння фосфором такі самі, як симптоми будь-якого гострого отруєння, але є специфіка: пече в роті, пече в шлунку і при відрижці – запах часнику. При важких отруєннях фосфору виникають враження центральної нервової системи.

Ні у пресі, ні в повідомленнях своїх колег я не чую, які концентрації в атмосферному повітрі, у воді, в харчових продуктах і на зелених насадженнях. При цьому є повідомлення про фосфорну хмару, що це справляє незабутнє враження навіть на мене.

За окремими даними, концентрація фосфору в зоні – 3,1 міліграма на кубічний метр. Це набагато вище за норматив нешкідливого змісту (у 6200 разів? – Авт.). Але навіть якщо концентрація 3,1, то, враховуючи величезні можливості розведення пари фосфорної кислоти, вона знижуватиметься. Тому я настроєний оптимістично і вірю, що ситуація буде нормалізована.

Ми також звернулися з кількома запитаннями до Володимира Борейка, директора Київського еколого-культурного центру:

КОЛОДЯЗІ В РАДІУСІ 60 КІЛОМЕТРІВ МОЖУТЬ ВИЯВИТИСЯ ПРОСТО ОТРУЄНІ

– Скажіть, що нині відбувається на місці аварії?

– Наскільки мені відомо, хмара зараз пішла на північний захід. Державні органи стверджують, звичайно, що далі Львівщини вона не піде, але думаю, це не так. Хмара може піти як на поліські області України, так і на Польщу з Білорусією. І, швидше за все, отруйні речовини вже вийшли за територію області.

– Деякі стверджують, що масштаби катастрофи значно перебільшені. Яка Ваша думка?

– Фосфор, як червоний, так і жовтий, віднесені до другої категорії отруйних речовин. Це сильно діюча речовина. Воно дуже сильно впливає на дихальну систему людини, вражає нервову систему і навіть може викликати зупинку серця. Фосфор завдає щонайпотужнішого удару по організму. Але, на наш погляд, найнебезпечніше відбудеться, коли весь цей фосфор осяде і проникне в найближчі водоймища. Це завдасть збитку рибі і тим людям, які купатимуться або питимуть з цих водоймищ. Фосфор може потрапити в грунтові води. І це буде найбільшою проблемою, оскільки такі процеси у нас ніким не контролюються. Таким чином, колодязі в радіусі шістдесяти кілометрів можуть виявитися просто отруєні.

– Що буде з пожежними, яких кинули на боротьбу з катастрофою, не забезпечивши їх респіраторами?

– На жаль, це в нас це вже традиція. Якщо пам`ятаєте, так, без респіраторів, посилали пожежних і на Чорнобильську станцію... Не будучи підготовлені відповідним чином, пожежники просто потім підуть по другій, по третій групі інвалідності.

– Чи відомі Вам подібні, «фосфорні», інциденти?

– Чув, щось подібне відбулося колись в Китаї.

– Чи можна сказати, що влада замовчує катастрофу?

– Вважаю, що влада бреше людям. Адже подібне ми спостерігали з недавньою загибеллю риби на Азовському морі, коли вони назвали це скромно літнім замором. Але літній замор зазвичай відбувається в серпні, а не в червні. Така ж картина спостерігалася під Дніпродзержинськом, коли сталися викиди фенолу в атмосферу, і багато іншого.

– Чого нам слід в результаті всього цього чекати?

– Будуть знищені видимі причини екологічної катастрофи. Всі роз`їдуться по домівках і забудуть, тоді як отруйні речовини нікуди не дінуться, вони залишаться у воді та грунті. Технічні засоби, вживані ще з радянських часів, застаріли, фахівців відповідних у нас немає. І моніторингу довкілля у нас ніякого не ведеться.

Маша Міщенко, Антон Зікора