Як не стати жертвою українського весілля

Після Петрівського посту в Україні настає пора гучних літніх весіль. А з ними приходять повідомлення про масові харчові отруєння. Історія останнього “весільного” отруєння, що сталася нещодавно на Рівненщині, вражає навіть лікарів-інфекціоністів – понад 50 відсотків весільних гостей (при максимумі 20%) потрапили до лікарні з діагнозом “сальмонельоз”. У 18 весільних стравах, на столах, столових приборах виявлено сальмонелу, шестеро куховарок із діагнозом сальмонельоз – у лікарні.

Запобігти таким випадкам вкрай важко, бо це ж приватні заходи, вважає заступник директора департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Людмила Мухарська. Та й менталітет українця диктує – якнайбільше гостей, якнайбільше їжі. Хто її готує і чи є достатньо холодильників, щоб зберігати десятки видів страв кілька днів до того як вони потраплять на стіл - питання без відповіді.

А рекомендація інфекціоністів досить банальна – неухильно дотримуватися правил особистої гігієни та технології приготування їжі.

Літній сезон - сприятливий час для поширення інфекцій Це зумовлено посиленням міграції населення в період шкільних канікул та відпусток, купанням у забруднених водоймах, споживанням немитих овочів, фруктів, ягід, непряженого молока і забрудненої води, вживанням м`яса і риби, що пройшли недостатню кулінарну обробку чи були реалізовані не в належний термін. До того ж саме влітку наявні мухи, що переносять усілякі інфекції. Спалахи інфекційних кишкових захворювань улітку також пов`язані з особливостями життєдіяльності токсинів, тому що оптимальною умовою для розмноження їх є температура +37°С.

До того ж, підвищена сонячна активність знижує опірність організму до інфекцій, спричинює порушення водного обміну. Споживаючи в спекотну погоду велику кількість рідини, ми розбавляємо соляну кислоту шлунка. А шлунковий сік здатний тільки в нормальній концентрації знищувати хвороботворні бактерії. Улітку знижуються бактерицидні властивості й сироватки крові. Таким чином, імунітет у цей період трохи послаблюється, і кишкові інфекції майже безперешкодно потрапляють у сприятливе середовище для свого розмноження - тонку кишку.

Інфекційні захворювання розвиваються дуже швидко Їхній інкубаційний період може тривати від 30-40 хв до 1 доби!

Бактеріальні токсикоінфекції починаються з гарячки, підвищення температури тіла, болю в животі, також можливі блювання і діарея. При цьому розвиваються ознаки інтоксикації та зневоднювання організму. Тому важливо не зволікати і звертатися до лікаря. Самолікуванням

займатися не радимо, тому що лише за симптомами тяжко розрізнити, що в людини - звичайне харчове отруєння, ураження токсикоінфекцією чи якесь інше захворювання, для якого характерна така клінічна картина.

Навіть такі процедури, як промивання шлунка й очищення кишечнику, доцільно робити в присутності лікаря. Тільки він може правильно оцінити стан хворого. Адже дуже часто те ж блювання з`являється у разі підвищення артеріального тиску. І без знання цієї особливості процедура промивання шлунка може спричинити інсульт. А початок інфаркту міокарда дуже часто супроводжується нудотою і блюванням.

ЯК УБЕЗПЕЧИТИСЯ ВІД ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ - Насамперед потрібно дотримуватися особистої гігієни. Прийшли додому - помийте руки. Вийшли з туалету - помийте руки. І, головне, робіть це правильно: мийте руки ретельно, двічі намилюючи.

- Перед тим як споживати овочі, фрукти, ягоди, ретельно їх помийте. Адже земля, що може потрапити на них, є ідеальним середовищем мешкання абсолютно всіх видів бактерій. Для миття овочів, фруктів, ягід варто використовувати тільки переварену (!) воду. А після того як вони вже помиті, їх рекомендується ще й облити окропом. Чому? Бо вода з крана може теж бути інфікованою, відповідно, помиті в ній овочі чи фрукти можуть стати небезпечними для вживання.

- Неухильно дотримуйтеся правил приготування, зберігання і споживання харчових продуктів. Якщо тістечко чи торт з кремом поставити на сонце, то дуже швидко в кремі розмножиться шкідлива мікрофлора. Непряжене молоко в літній період ховає в собі небезпеку зараження дизентерією.

- Не купуйте м`ясо та м`ясні вироби на вуличних розкладках! Та ж кров`янка, яка так духмяно пахне, може стати причиною розвитку досить тяжкого захворювання - сальмонельозу.

- Якщо ми погано чистимо чи миємо продукти, в грибні, овочеві чи м`ясні консерви домашнього приготування може потрапити ботулотоксин. Споживання таких консервів може призвести до ботулізму. Це захворювання може зумовити й споживання погано почищеної в`яленої риби, неправильно приготовленої домашньої ковбаси тощо.