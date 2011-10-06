Чим корисний крес-салат

11:32, 06 жовтня 2011
Рак виліковний
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Рятує від раку...

Кресс-салат - дуже популярна рослина в країнах Старого Світу, доступна за ціною та корисна. Британські вчені встановили, що невелика порція крес-салату, вживана людиною щоденно, здатна знищити згубні клітини раку. Речовина, яка додає крес-салату пекучий, терпкий смак, порушує кровопостачання клітин ракових пухлин, тим самим, перешкоджаючи надходженню в них кисню. Щоб запобігти виникненню онкологічних захворювань, людині необхідно щодня вживати близько 80 грамів цієї цілющої зелені.

Кресс-салат, який широко використовується у Європі в якості смачної страви, має лікарські властивості, які були відомі людині ще з часів Давнього Єгипту. У листі крес-салату міститься багато калію, кальцію, вітамінів, заліза та йоду.

Результати англійських дослідників дозволили поглянути на нехитру зелену рослину абсолютно в новому світлі. PEITC (фенілетіл ізотіоціанати фосфору), який міститься в листі крес-салату, здатний блокувати активність білка HIF, що грає головну роль у розвитку ракових клітин.

Добровольці, що прийняли участь в науковому експерименті, з`їдали порцію крес-салату, після чого здавали свою кров для аналізів. Дослідники стверджують, що в крові піддослідних спостерігалося різке зростання рівня молекул, інтенсивно блокуючих активність шкідливого білка HIF. Пухлинні клітини переставали забезпечуватися достатньою кількістю поживних речовин і кисню внаслідок чого їх існування та розмноження ставало неможливим.

Кресс-салат можна вирощувати в будь-який час року в домашніх умовах. Насіння слід висіяти на велику тарілку, зверху покриту шаром вати. Приблизно через два тижні можна буде насолоджуватися молодими листям рослини.

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