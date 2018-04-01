Винних у катастрофі на Львівщині немає, а фосфор виявився корисним для дітей

Пристрасті навколо фосфорної катастрофи у Львівській області не вщухають, і можна зрозуміти чому. Одні люди говорять, ніби подія ніякої загрози для громадян не становить, інші згадують подібні запевнення чиновників, коли «вдарив» Чорнобиль. Для того, щоб зрозуміти, що власне відбувається, українське представництво РІА «Новости» провело відеоміст Москва-Львів-Київ на тему: «Фосфорна катастрофа в Україні: причини і наслідки». У заході також взяв участь управляючий директор ТОВ «Казфосфат» Кайрат Шотбаков. Таким чином відбувся діалог трьох країн, представники яких так чи інакше причетні до події.

Першим узяв слово Львів, від якого, зокрема, виступив губернатор області Петро Олійник. Він розповідав, наскільки грамотно діяла адміністрація області після того, як тільки стало відомо про катастрофу. Сенсаційною була критика з вуст чиновника на адресу Олександра Кузьмука. Олійник сказав, що віце-прем`єр, який прибув до місця пожежі близько першої години ночі, припустився серйозної помилки, назвавши подію «другим Чорнобилем», що тільки посилило ситуацію. «Була допущена, на мою думку, дуже велика психологічна помилка», - сказав про це губернатор.

Постало питання, хто ж винен у тому, що сталася катастрофа: казахська сторона чи українська залізниця. Юрій Гершот, директор департаменту безпеки Мінтрансу України, сказав про «фосфорний» потяг:

- Поїзд був сформований зі всіма вимогами і нормами. Безпеки було дотримано.

Залізничники, на думку цього чиновника, ні в чому, певна річ, не винні. Відповідальність лягає на тих, хто виготовляв упаковку. І взагалі «40% інцидентів з небезпечними вантажами пов`язані з неякісною упаковкою, за яку відповідає відправник», - сказав Гершот. Небезпечної концентрації фосфору в землі і воді не виявлено, сільськогосподарські роботи вирішено поновити, повідомив начальник.

Зв`язалися з відправниками. Директор ТОВ «Казфосфат» Кайрат Шотбаков сказав, що термін експлуатації цистерн з фосфором, які загорілися 16 липня на залізничному перегоні в Львівській області, повинен закінчитися в грудні 2007 року. 2 з 15 цистерн, що перекинулися в Львівській області, - 1978 року випуску, інші - 1984 року. За його словами, термін експлуатації цистерн - 24 роки, проте «Казфосфат» має офіційний дозвіл від української фірми про продовження терміну експлуатації на 5 років.

Шотбаков додав також, що так звана «водяна сорочка» в цистернах з фосфором відповідала необхідним вимогам, шар води був, за його словами, не менше 30 сантиметрів. «Ми спокійно сприймаємо те, що сталося», - заявив Шотбаков.

Значить, винні не залізничники і не казахи. Це добре: круг підозрюваних звужується.

Директор Центру медико-психологічної допомоги при МНС Російської Федерації Зураб Кекелідзе сказав, що фахівці його організації готові виїхати на місце аварії для співпраці з українськими колегами. Також Кекелідзе повідомив, що зазвичай десь через місяць після подібної аварії у людей, які пережили її, відбуваються посттравматичні розлади. Психолог розповів, що в Москві працює цілодобова гаряча лінія з надання психологічної допомоги людям, які пережили подібні катастрофи, і дав її номер: +7 (495) 637-70-70. Прозвучало це дещо дивно, враховуючи той факт, що кожна хвилина такої розмови коштує близько тридцяти центів.

Проте найдивнішим виступом був виступ Владислава Гончарука. Те, що заявив директор Інституту хімії Академії наук України, взагалі могло глибоко шокувати непідготовленого слухача. Про катастрофу він сказав:

- Це досить штатна подія, тут не немає ніякої трагедії. Жовтого фосфору немає. Є білий фосфор, червоний і чорний. Пошукайте фосфор в організмі людини - в кожній клітинці знаходиться фосфор, це біогенний елемент, без якого взагалі неможливе життя. Але люди будуть ще довго звертатися до лікарів з нежиттю. І це пов`язано з тим ажіотажем, який штучно створили.

Гончарук також повідомив, що фосфор в ґрунті утворює фосфатні добрива, і денна потреба людини у фосфорі складає до півтора грама. У дітей ця потреба значно більша. І якщо ми не вноситимемо фосфор до ґрунту, не буде ніякого врожаю.

- А ми вимірюємо, скільки фосфору в колодязі, скільки в помідорах, огірках. Та немає проблем взагалі, - резюмував хімік.

Все це, щоправда, не дуже співвідносилося зі словами президента Російського союзу «За хімічну безпеку», доктора хімічних наук Льва Федорова:

- Жовтий фосфор і білий фосфор, він дійсно отруйний і горить до кінця. Це загальновідомі речі.

Також висловили незгоду з думкою чиновників і “зелені” - директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко і екс-міністр навколишнього середовища Сергій Курикін. Вони запропонували надати зоні аварії особливий статус і порівняли, услід за Луценком, «подвиги» українського Мінтрансу з діяльністю легендарного партизана Ковпака. Але, схоже, їх голоси ніхто не почув.

Юрій Гершот заявив, що ті самі цистерни незабаром повернуть до Казахстану. Для запобігання подібній аварії транспортування буде здійснено в об`їзд великих міст і населених пунктів. Отже, шановні жителі малих міст, будьте обережними. Хтозна, може, завтра на вашу голову впадуть цистерни з фосфором, а хтось потім скаже, що це були добрива.

Антон Зікора