Попкорн - проти раку
10:11, 03 листопада 2011Рак виліковний
0
Корисніший за фрукти й овочі?
Попкорн є чудовим помічником в боротьбі з онкологічними захворюваннями.
Недавно проведене дослідження свідчить про те, що у всіма коханому попкорні міститься в чотири рази більше поліфенолів, ніж у фруктах і овочах. Як відомо, поліфеноли є відмінними борцями з раком.
Проте дієтологи настійно рекомендують не перестаратися і не набивати шлунок попкорном під час проглядання фільму в кінотеатрі: приготуйте попкорн в домашніх умовах і вживайте в помірних кількостях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter