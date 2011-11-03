Попкорн - проти раку

Попкорн є чудовим помічником в боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Недавно проведене дослідження свідчить про те, що у всіма коханому попкорні міститься в чотири рази більше поліфенолів, ніж у фруктах і овочах. Як відомо, поліфеноли є відмінними борцями з раком.

Проте дієтологи настійно рекомендують не перестаратися і не набивати шлунок попкорном під час проглядання фільму в кінотеатрі: приготуйте попкорн в домашніх умовах і вживайте в помірних кількостях.

likar.info