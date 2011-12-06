Учені знищують ракові клітини за допомогою цукру

Гай ПЕРКІНС (Guy Perkins) із Каліфорнійського університету Сан-Дієго пропонує використовувати для боротьби із злоякісними клітинами аналог глюкози, який виявився для них токсичним.

Про це повідомляють «Медновини» з посиланням на публікацію в журналі Cancer Research.

Підхід Г.ПЕРКІНСА ґрунтується на тому, що джерелом вуглецю й енергії для клітин слугує глюкоза. Разом з японським колегою Руді ЯМАГУЧІ (Rudy Yamaguchi) з Університету Киушу (Kyushu University) у Фукуоке він виявив, що ракові клітини здатні поглинати із зовнішнього середовища синтетичний аналог глюкози 2-дезоксиглюкозу. Виявившись усередині клітини, 2-дезоксиглюкоза фізично витісняє з ланцюгів обміну речовин білок, який у ракових клітин блокує механізм апоптозу. У нормі апоптоз, або запрограмована клітинна смерть, забезпечує самогубство клітин, що становлять небезпеку для організму. У ракових клітин цей процес порушений і тому вони діляться нескінченно. 2-дезоксиглюкоза, позбавляючи ракові клітини білка, який робить їх безсмертними, знову включає механізм клітинного самогубства.

Як показали Г.ПЕРКІНС і Р.ЯМАГУЧІ, загибель клітин, які поглинули 2-дезоксиглюкозу, що можна викликати за допомогою препарату АВТ-263 (Navitoclax). Він спеціально розроблений для придушення активності двох внутріклітинних інгібіторів апоптозу Bcl-2/Bcl-xL.

Цей підхід є перспективним для лікування раку легенів, печінки, молочної залози і крові. В експериментах на мишах з раком передміхурової залози було показано зникнення агресивних пухлин упродовж декількох днів.

Р.ЯМАГУЧІ і Г.ПЕРКІНС планують почати клінічні випробування методу на базі Каліфорнійського університету Сан-Дієго.