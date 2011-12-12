Спагетті - "засіб" профілактики раку
11:08, 12 грудня 2011Рак виліковний
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Джерело антиоксидантів
На думку учених з Університету Скрентона, в раціон необхідно включати різноманітні джерела антиоксидантів. Дослідники вважають, що антиоксиданти варто одержувати не тільки з овочів і фруктів.
Наприклад, паста з цілісного зерна містить в тричі більше антиоксидантів, ніж інші різновиди пасти. А значить вона не менш корисна, ніж овочі.
А попкорн містить в 4 рази більше поліфенолів, що борються з раком, ніж фрукти.
Ось такі рекомедації. На здоров`я!
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