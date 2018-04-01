Медики не йдуть у фармацевти?

У найближчі три роки експерти прогнозують в Україні надзвичайно жорстокий кадровий голод у сфері медичного обслуговування і фармацевтиці.

МІСЦЕ ПІД СОНЦЕМ За даними Міністерства охорони здоров’я, на сьогодні в Україні 19 державних вищих навчальних закладів готують медперсонал. Щороку вітчизняний ринок праці поповнюється чотирьохтисячною армією медичних працівників і фармацевтів. Тим часом працевлаштуватися за фахом може не кожен. Причин тому кілька: у державних медзакладах вільні позиції розписані на десятки років наперед, а в

приватних структурах потрібні досвідчені фахівці. «До великих медзакладів у містах-мільйонниках молодому фахівцю не пробитися. Ніхто не хоче залишати насиджені місця. До того ж у лікарів є діти, яких теж треба працевлаштувати», – говорить Андрій Анучін, директор агентства «Фарма-Персонал».

ШЛЯХИ ВІДСТУПУ

Експерти стверджують, що досі в країні спостерігалася посилена тенденція відтоку кадрів з медицини у фармацевтичну галузь. «До медичних фахівців ще «придивляються» фірми-виробники, розповсюджувачі лікарських препаратів і медобладнання. Ці кандидати кваліфіковано й доступно надають інформацію про товари роботодавця, їм простіше підібрати аргументацію й обґрунтування для застосування тих або інших одиниць продукції», – говорить Валерія Чернецова, провідний аналітик дослідного центру порталу Superjob.ru. Ще кілька років тому фармація приваблювала висококваліфікованих фахівців своєю прибутковістю й можливістю кар’єрного зростання. Приміром, Андрій Давиденко, начальник відділу маркетингу представництва компанії A m e r i c a n N o r t o n Corporation, свою кар’єру розпочинав у медицині. Однак десять років тому вирішив піти у фарм-бізнес. За його словами, тоді молодий лікар, який закінчив медінститут, міг розраховувати на оклад у розмірі $60, а медичний представник іноземної компанії в сфері фармації міг заробляти до $300. «Можливості фармацевтичного ринку 10 років тому були більш вигідними, і це сприяло відтоку медпрацівників у фармацевтичну галузь», – коментує він.

КОЖНОМУ СВОЄ Нині ситуація у фармацевтичній галузі трохи змінилася. По-перше, офіційна заробітна плата в медичній сфері зросла, а, по-друге, добробут населення покращився. Що побічно вплинуло й на добробут лікарів.

Дані web-порталу Superjob.ua свідчать про те, що різниця в оплаті праці медперсоналу в державних й приватних структурах доволі істотна. Так, лікар у державній клініці заробляє від $150 до $500, тоді як у приватному медзакладі ця сума становить від $500 до $2000. Різниця в оплаті праці середнього й молодшого медперсоналу також значна: у держструктурах вона не перевищує $200, тоді як у приватних сягає $400.

На думку експертів, на фармацевтичному ринку вже помітні стагнаційні процеси. Так, за даними

компаній, що проводять аудит фармацевтичного ринку, на сьогодні спостерігається його насичення в натуральному вираженні. Зростання у грошовому вираженні зберігається, що в більшій мірі обумовлено інфляційними процесами в країні.

«Зниження росту змусить гравців ринку звернути увагу на зменшення витрат, що, у свою чергу, призведе до зниження зростання заробітних плат у галузі», – вважає пан Давиденко.

КРАЇНА БЕЗ ЛІКАРІВ На думку аналітиків, у найближчі три роки Україна відчує неймовірно жорстокий кадровий голод у сфері медичного обслуговування. За словами Андрія Анучіна, вже сьогодні в країні спостерігається гострий дефіцит лікарів у державних медзакладах.

Валерія Чернецова стверджує, що найбільшим попитом на вітчизняному ринку праці користуються лікарі-стоматологи, неврологи, офтальмологи, гінекологи, онкологи, дерматологи, сімейні лікарі, акушери.

«Це найпоширеніші запити від роботодавців – державних і комерційних медичних закладів. Великим попитом користуються фахівці середнього медичного персоналу», – говорить експерт.

Не менш складна ситуація з кадрами вимальовується й у фармації. За словами Андрія Давиденка, раніше знайти співробітників у фармацевтичні структури серед лікарів було значно простіше. Сьогодні ж кваліфіковані медики знаходять себе в медицині, маючи практично той же рівень заробітної плати, що й у фармацевтичних структурах. До того ж існує деякий моральний аспект у виборі роботи. «Провчившись 7–8 років у медичному вузі, навіть у кращі роки не кожен лікар міг себе переламати й піти у фармацевютику, по суті, у торгівлю. Зараз, на тлі нівелювання різниці в оплаті праці, цей фактор стає більш значущим», – говорить пан Давиденко.

За прогнозами аналітиків, у найближчі три роки кваліфіковані медики з державних структур будуть переходити у приватні, а сфера фармації знайде своїх «героїв».

«Доки в Україні лікар заробляє менше, ніж фармацевтичний фахівець або менеджер з продажів, протиприродний процес перетікання медкадрів у фармбізнес триватиме», – вважає пан Анучін.

Ірина БУТКО