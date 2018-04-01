У приватні стоматологічні клініки можна влаштуватися без досвіду роботи

Ринок приватної стоматології зростає небаченими темпами, водночас підігріваючи інтерес і запитаність спеціалістів цієї галузі.

КЛІНІЧНИЙ БУМ

«На кваліфікованих стоматологів попит перевищує пропозицію втричі», – констатує керівник відділу маркетингу ТОВ «Робота Інтернешнл» Ігор Савчук. Повальне відкриття великої кількості приватних клінік і кабінетів стимулює збільшення попиту на стоматологів.

«Навіть у нашому невеликому містечку Вишгороді за останній час відкрилося п’ять приватних кабінетів, а цього року в них з’явиться ще один конкурент», – заявила Алла Константинова, стоматолог-терапевт Вишгородської районної поліклініки.

За даними Всеукраїнського об’єднання організації роботодавців галузі охорони здоров’я за 2000–2006 роки, кількість клінік, у яких працюють понад 20 фахівців, збільшилася на 216%. В об’єднанні прогнозують збереження тенденції в майбутньому та збільшення до 2012 р. кількості клінік у 1,7–2,2 разу. Переважна більшість цих закладів – стоматологічні кабінети, аптеки, лабораторії, невеликі медичні центри. Також існує тенденція до збільшення кількості стоматологічних клінік і медичних центрів, у штаті яких працюють 150– 400 осіб.

Паростки приватного

Підігрівають ринок і запити іноземців, яких влаштовує рівень кваліфікації українських фахівців. За словами пана Савчука, закордонні компанії починають виходити на український ринок із пропозиціями щодо офіційного працевлаштування, включаючи забезпечення проживання. Для більшої зацікавленості «заморські» роботодавці в деяких випадках навіть готові вивозити за кордон дантистів цілими династіями повністю за свій рахунок. Але, за словами рекрутерів, «закрити» вакансії по стоматологах для іноземців не так вже й легко. Українці не дуже поспішають їхати на заробітки в «далекі країни».

Якраз навпаки – вітчизняні стоматологи продовжують активно освоювати український ринок, вбачаючи для себе реальні перспективи «розвернутися». Освоївши за державний рахунок ази ведення бізнесу, вони, як правило, починають із відкриття власних кабінетів. Причому модель ведення бізнесу у великій приватній клініці вони старанно переносять на власне підприємство.

Дуже мала частка стоматологів має необхідний стартовий капітал для створення власного бізнесу. Майже всі з них відкривають кабінети за рахунок позикових коштів. Більшість опитаних власників приватних кабінетів залучали під це банківський кредит. При цьому, за словами приватників, одержати його – не проблема. Набагато важче визначитися з сумарною кількістю коштів, необхідних для старту.

Більшість може «осилити» тільки оренду приміщень. Намагаються домовитися з адміністрацією клінік для того, щоб у ремонт вкласти мінімум. «Якщо орендувати квартиру під клініку, виникають проблеми з дотриманням вимог санстанції й пожежників, наприклад, не та висота стін або діаметр витяжної труби», – розповів Олег Бородавко, директор стоматологічної клініки «ОлДент».

Але і з тими, і з іншими можна домовитися. «Клінік, які відкриваються у квартирах, багато, особливо там, де є підходяща висота стель», – додає він.

Як правило, приватний бізнес відкривають стоматологи, які отримали вищу категорію. Це досвідчені лікарі. Але ведення бізнесу полягає не лише в якісному лікуванні, а й у достойному управлінні.

«На етапі розвитку бізнесу зіштовхнувся з проблемою недостатніх управлінських навичок», – розказав керівник-початківець. На якісне управління необхідний час. Тому взяти недосвідчений персонал під «наставницьке крило» можна. Але стоматологу-підприємцеві, крім цього, доводиться «розщедритися» ще й на кваліфікованого «спеца» керівника. Щоб клініка нормально функціонувала, необхідно найняти кілька хороших фахівців, які не лише приведуть своїх клієнтів, а й зроблять кабінету гарну репутацію.

МОЛОДИМ - «ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО»

Найактивніше поповнюють лави «жителів» стоматологічних кабінетів фахівці-початківці. Їх, випускників і навіть студентів медичних стаціонарів без досвіду роботи, охочіше за інших беруть приватні кабінети. Пояснюється це доволі просто – при відкритті клініки підприємець із невеликим позиковим капіталом має кадрову проблему.

Типовим виходом із ситуації є набір недосвідчених випускників інтернатури або інтернів, які незабаром повинні отримати сертифікат і матимуть юридичне право вести лікарську практику. Щоб підсилити кадровий склад, залучають лікаря з іменем або просто досвідченого фахівця, який дасть змогу клініці надавати повний цикл стоматологічних послуг.

«У приватних кабінетах не звертають уваги на наявність досвіду. Переглянувши моє резюме, там з самого початку розуміють, що я не маю досвіду та своєї клієнтської бази», – поділився випускник медичного вузу Сергій. Проте через кілька тижнів після розміщення резюме в Інтернеті, за його словами, він таки отримав дві пропозиції від приватників. Резонною підставою для власників кабінетів є суттєва економія на зарплатах. «Як правило, молодь працевлаштовують лише на незначний відсоток від вартості стоматологічної послуги. Але з обов’язковою умовою відпрацювати на клініку протягом двох тижнів», – пояснює Сергій.

Основний потік «свіжої стоматологічної крові» тече сьогодні до Києва. Така надзвичайна популярність столичних поліклінік разом із міфом про швидке збагачення фахівців вже створила проблеми з працевлаштуванням навіть для стоматологів із досвідом. «Уперше з цією проблемою я зіткнулася, почавши шукати для себе місце в столиці, – розказала Алла Константинова. – Власниця кабінету з порога поставила умову: хочеш, щоб тебе взяли в клініку, приводь із собою всіх своїх клієнтів».

ЗУБНІ ГРОШІ

В окрему касту стоматологів виділилися фахівці, що працюють на правах фрілансу. «Вільні стоматологи примудряються заробити більше, ніж я, оскільки не повинні щомісяця розраховуватися з персоналом, платити оренду та виплачувати банківський кредит за місяць, – нарікає директор мережі приватних кабінетів, який побажав залишитися невідомим. – Вони не витрачаються на матеріали, не відповідають за обладнання, а просто відпрацьовують певну кількість робочих годин».

Найбільш неприбутковим сезоном стоматологи вважають кінець весни та літо. «Улітку до стоматологічного кабінету звертаються тільки через гострий біль», – розповідає пані Константинова. Дефіцит пацієнтів вона пояснює відпускним сезоном. Українці з більшим задоволенням проводять час на пляжах, ніж у кріслах стоматкабінетів.

«У приватній клініці офіційна зарплата, яка проходить за документами, невелика. Але неофіційно стоматологи додатково одержують відсоток від виробітку», – зазначає директор однієї з приватних столичних клінік. Стандартний відсоток, одержуваний дантистами в Києві, коливається в межах 15–25%, а в деяких випадках може сягати 35%. Залежно від прейскуранта клініки, майстри зубної справи можуть заробляти $800–2000 на місяць. Тоді як у тому ж Сімферополі мрією стоматолога є працевлаштування на умовах хоч би 17%.

Для порівняння, у державній клініці офіційна ставка лікарів не перевищує 500–1000 грн. Але й у держклініках стоматологи теж примудряються заробляти. При цьому змушені виявляти ініціативу та вкладати власні кошти в ремонт держкабінетів, матеріали та стоматологічне обладнання. Ситуація ускладнюється ще й тим, що заповзятливим стоматологам доводиться «вписувати» приватних клієнтів у робочий графік між пацієнтами, які записалися на прийом у реєстратурі.

«Крім «своїх» клієнтів, за день доводиться обслуговувати до 20 пацієнтів клініки», – скаржиться Світлана, стоматолог-хірург київського Діагностичного Центру. Сьогодні Світлана в держкабінеті зробила ремонт, де в одному кріслі приймає пацієнтів клініки, в іншому – власних клієнтів. Останнім часто доводиться чекати своєї черги в кріслі. У пріоритеті через службові обов’язки залишаються пацієнти поліклініки. Тільки за такого порядку прийому головлікар «закриває очі» на підпільну діяльність своїх підлеглих. Саме з цієї причини стоматологи втрачають клієнтів, які в такій ситуації обирають приватні клініки, попри вищу вартість їх послуг.

Ольга Дідух