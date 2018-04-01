В Україні 43% школярів хронічно хворі

За останні 15 років хворих школярів стало удвічі більше. Результати тестових досліджень «Крок до здоров`я» показали, що тільки 56% дітей в Україні здорові. Серед школярів до 14 років за останнє десятиліття стало удвічі більше дітей із захворюваннями серцево-судинної системи і опорно-рухового апарату. Такі дані були оприлюднені на колегії Міністерства освіти і науки України.

Причинами погіршення здоров`я дітей стає не лише навколишнє середовище. Дослідники називають також погані санітарно-гігієнічні умови в школах, зниження якості медичного обслуговування, розповсюдження шкідливих звичок. «Не можна говорити, що цей вплив винятково школи. Серед школярів популярні нефізичні види діяльності: наприклад, тривале сидіння за комп`ютером, – говорить педіатр Дмитро Щепетков. – Але те, що за час навчання в школі здоров`я дітей погіршується – однозначно». За словами Щепеткова, у першокласників значно менше проблем зі здоров`ям, ніж у випускників.

Подібні дослідження проводилися і раніше. Минулого року Академія педагогічних наук повідомляла, що навантаження на школярів, особливо молодшого віку, перевищує допустиму норму на 1–3 години. В результаті більше 226 тис. школярів відвідують спеціальну медичну групу з фізкультури. Малорухливий спосіб життя в погано освітленому кабінеті – одна з основних причин, через яку природжена схильність стає хронічним захворюванням. «Цього року ми переглянемо учбові плани і програми, – повідомив міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко. – Це ненормально, коли школяр повинен прочитати стільки сторінок, скільки не перечитати і за два терміни навчання в школі».

До кінця року МОН проведе докладнішу оцінку здоров`я дітей. Поки що проблему шкільного здоров`я міністерство вирішує шляхом розробки нової моделі навчального закладу. У минулому навчальному році Міносвіти провело конкурс проектів Шкіл сприяння здоров`ю. Тепер в експериментальному порядку в українських школах чергуватимуть розумову і рухову активність. Ще навесні пан Ніколаєнко заявляв про можливе введення в шкільний побут так званих “стоячих” парт, – вони з`являться в окремих школах вже в цьому навчальному році, «щоб дитина відчувала себе зручніше під час уроку». Особлива увага приділяється збалансованому харчуванню і створенню емоційно сприятливої атмосфери взаємодії вчителя і школяра.

Станіслав Ніколаєнко також повідомив, що в новому навчальному році завершиться комп`ютеризація шкіл. Семикласників протягом року переведуть на 12-річну програму освіти, а випускники шкіл здаватимуть зовнішнє тестування обов`язково. «Жоден школяр не вступить до вузу без сертифікату», – пообіцяв міністр.

Ольга Покотило