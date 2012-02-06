Світ відзначив Всесвітній день боротьби з раком

4 лютого відзначили Всесвітній день боротьби з раком.

У 2012 році День проходив під гаслом «Разом можливо побороти рак», щоб об’єднати усі зусилля громадськості для зменшення смертності від раку та інших онкологічних захворювань до 25 % до 2025 року.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я.

У повідомленні зазначається, що «проблема раку є надзвичайно важливою для охорони здоров`я України, адже актуальність визначається стійким зростанням ураження населення, важкістю своєчасної діагностики, значною вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і летальності хворих».

«Уряд Миколи АЗАРОВА ставить цю проблему на високий щабель важливості. Зокрема було заявлено про відкриття найближчим часом центрів раннього діагностування онкологічних захворювань у Львові та Донецьку. Крім того, протягом року на базі двох київських центрів ядерної хірургії буде забезпечена робота чотирьох-п’яти сканерів ПЕТ-КТ, які забезпечать потребу у ранній діагностиці раку для всіх центральних областей України», - повідомляє прес-служба МОЗ.

Нині рак, як причина смерті, посідає друге місце в структурі смертності населення України. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен 3 чоловік та кожна 5 жінка, до 30 % хворих – особи працездатного віку. На обліку онкологічних установ перебуває близько мільйона хворих, щорічно реєструється майже 160 тисяч нових випадків раку і близько 85 тисяч осіб помирають від цього захворювання, серед хворих - понад 1000 дітей.

Протягом останніх років розпочато реформування онкологічної галузі в напрямку наближення до Європейських стандартів надання медичної допомоги та досягнуто значних результатів, а саме: вперше в Україні зафіксовано зменшення показника смертності від раку при постійному зростанні показника захворюваності, зменшено летальність хворих до року, підвищено рівень охоплення спеціальним лікуванням, підвищено рівень виявлення раку на ранніх стадіях та виживаності онкохворих. Запроваджено національні стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих у роботу закладів охорони здоров’я для уніфікації діагностично-лікувального процесу в онкологічній службі України та забезпечення якісної онкологічної допомоги мешканцям держави не залежно від місця проживання.