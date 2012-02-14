Чим корисне льняне насіння

Льняне насіння, включене в раціон жінок з раком яєчників, допомагає стримувати розвиток пухлини. Таку заяву зробили учені з Університету Ілінойса.

Властивості такої дієти були випробувані на курах – у цих тварин, як і у людей, можливий спонтанний розвиток раку яєчників. Протягом року в меню птахів додавали льняне насіння. Порівнявши їх стан з показниками курей з контрольної групи, учені виявили, що насіння скоротило кількість пухлин на пізній стадії і загальний рівень їх розповсюдження.

Дослідники пояснюють ефект тим, що в льняному насінні у великій кількості міститься ліноленова кислота.

likar.info