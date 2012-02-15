Спеція куркума бореться з раком простат

Колектив учених з Університету Томаса Джефферсона (США) на чолі з Карен Кнадсен виявив, що куркумін — активний компонент індійської спеції куркуми — допомагає уповільнювати ріст злоякісної пухлини.

Підсумки експериментів такі: порівняно з ААТ без додаткових маніпуляцій куркумін збільшував ефективність антиандрогенної терапії і скорочував кількість ракових клітин; більш того, спеція виявилася могутнім інгібітором як клітинного циклу, так і виживаності клітин раку простати.

Щоб підтвердити ці результати, учені випробували дію куркуміну на кастрованих (для імітації наслідків ААТ) мишах.

Автори відзначають, що їх робота вперше продемонструвала, що куркумін не тільки перешкоджає перетворенню ААТ-чутливого раку простати в стійкий до кастрації онконедуг, але і ефективно блокує зростання вже наявних пухлин.

Результати дослідження опубліковані в журналі Cancer Research.

До речі, про здатність куркуміну вбивати ракові клітини ще в 2009 році заявляли співробітники Дослідницького онкологічного центру Кірка (Ірландія).

newsland.ru