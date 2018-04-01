Таблетка з летальним кінцем

Близько тисячі людей на рік втрачає Україна через неправильне застосування ліків. Дані ці неофіційні, засновані на прогнозних розрахунках спеціалістів. З документів служби фармнагляду відомо лише таке: за першу половину року надійшло 18 тисяч спонтанних повідомлень від лікарів про несерйозні й очікувані побічні ефекти лікарських засобів, серед яких є й дані про 42 офіційно зареєстровані випадки смертельних наслідків медичного застосування ліків летальні.

Найчастіше причиною трагедії є анестетики для місцевого застосування, на другому місці - кровозамінники та інфузійні розчини, далі йдуть засоби для наркозу та протизапальні препарати, у трьох випадках пацієнти загинули після введення рентгенконтрастної речовини і в одному - доксорубіцину, застосовуваного в онкології. Такі дані були озвучені на Першій науково-практичній конференції «Безпечність ліків: від розробки до медичного застосування».

Як вважає директор Державного фармакологічного центру Віктор Чумак, насамперед це пов’язано з появою препаратів, які мають високу біологічну активність, нераціональним застосуванням уже знайомих ліків, використанням неякісних лікарських засобів і, що найактуальніше для нашої країни, самолікуванням. Передозування, переважно під час самолікування, виявилося основною причиною смерті в 27% випадків загибелі пацієнтів після вживання ліків.

Адже вирушаючи до аптеки, багато хто й не підозрює, що, наприклад, ацетилсаліцилова кислота у великій кількості викликає шлунково-кишкові кровотечі, деякі антибіотики — порушення роботи системи кровотворення, пероральні контрацептиви — тромбоемболію тощо. Причому найчастіше ускладнення виникають у найбільш слабких — людей похилого віку і дітей. Зафіксовано випадок, коли жінка самотужки лікувалася від радикуліту. Щоб підсилити ефект диклофенаку натрію, вона вводила собі подвійну дозу препарату. Внаслідок передозування розвинувся важкий побічний ефект і пацієнтка померла.

Проте «найпопулярніше» ускладнення — алергія. За словами головного алерголога Міністерства охорони здоров’я професора Бориса Пухлика, зі 100 тисяч осіб у 2% розвивається лікарська алергія, у 10% із них настає анафілактичний шок, який у 10% випадків закінчується смертю. Нещодавно в одній із чернівецьких стоматологічних клінік від анафілактичного шоку після введення галотану помер 14-річний хлопець. У дитини були гормональні порушення, що, мабуть, також відіграло свою роль.

При цьому деякі з побічних ефектів виникають миттєво, а інші можуть датися взнаки через рік-два і навіть до кінця життя. Вчасно визначити причину такого ефекту іноді буває дуже непросто - через те що люди, особливо літнього віку, вживають одразу кілька препаратів. Деякі з них несумісні один з одним, однак про це часто не здогадуються не лише пацієнти, а й лікарі.

" Безтурботність і легковажність лікарів часом дивує не менше ніж легковажність пацієнтів, - каже керівник Чернівецької регіональної служби фармнагляду Раїса Косуба.- Нещодавно до однієї з чернівецьких поліклінік прийшла жінка, яка страждає на ревматичне захворювання серця. Вона принесла з собою ампулу ретарпену й попросила лікаря ввести їй препарат. Через три хвилини після ін’єкції в неї зупинилося дихання і перестало битися серце. Але ми ніколи б не дізналися про цей випадок, якби через три дні в тій самій поліклініці від ретарпену не постраждала ще одна пацієнтка. Лікарям вдалося її врятувати, після чого до Держінспекції з контролю за безпечністю лікарських засобів було відправлено повідомлення про серйозні побічні реакції на препарат. Виявилося, що в обох хворих була алергія на анальгін, і якби перед ін’єкціями жінкам робили проби на чутливість до препарату, трагедій не трапилося б".

На розвиток небажаних побічних ефектів впливає і те, що людина їсть під час лікування. Як відомо, ліки ми більше п’ємо або ковтаємо, ніж вводимо внутрішньовенно, внутрішньом’язово або в якийсь інший спосіб із допомогою свічок, пластирів тощо. А в травному тракті ліки можуть перебувати від кількох годин до кількох діб. Тому з’їдені продукти встигають не тільки вплинути на час всмоктування ліків, їхню біодоступність, а й посилити їхню дію або, навпаки, послабити, підвищити або уповільнити швидкість виведення.

" Ні в якому разі не можна запивати антибіотики молоком, - стверджує професор Тернопільського медичного університету Олександра Орещук, - воно знижує їхню всмоктуваність і весь лікувальний ефект у цілому. Зате з нестероїдними протизапальними засобами все навпаки - молоко збільшує швидкість і повноту їх усмоктування. Не слід запивати ліки і мінеральною водою - це може призвести до руйнації оболонки діючої речовини. Тонізуючі напої «фанта», «пепсі-кола» тощо містять іони заліза та кальцію, які утворюють важкорозчинні комплекси з антибіотиками тетрациклінового ряду, макролідами, через що можуть знизити їхній антибактеріальний ефект".

Небезпечні властивості має грейпфрутовий сік: він підвищує токсичність ліків, прояви якої - головний біль, розвиток порушень ритму серця та депресія. Чай і кава містять біологічно активні речовини, які мають здатність змінювати всмоктуваність препаратів і посилювати знеболювальний ефект парацетамолу та ацетилсаліцилової кислоти, а також прискорювати виведення з організму деяких ліків, наприклад ампіциліну. Крім того, танін, який вони містять, зменшує швидкість і ступінь всмоктування атропіну, кодеїну, морфіну, папаверину, платифіліну та пероральних контрацептивів.

Впливати на дію ліків можуть і деякі харчові продукти, які містять фармакологічно активні речовини. Наприклад, у калині, чорноплідній горобині, суниці, буряку є речовини, що сприяють розширенню периферійних судин і зниженню артеріального тиску. Тобто вони посилюють ефект гіпотензивних препаратів.

Дію антикоагулянтів послаблюють продукти, багаті на вітамін К: шпинат, свиняча печінка, помідори, зелений горошок і білокачанна капуста. Одночасне вживання продуктів, які містять нітрати й нітрити (багато їх може бути в ранніх овочах), з антигістамінними препаратами, цукрознижувальними засобами та нітрогліцерином, формує небезпечні нітросполуки, які стимулюють розвиток пухлин.

Тетяна ГАЛКОВСЬКА