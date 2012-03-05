Допоможіть врятувати 6-річного Арсена
Важке захворювання крові
Друзі, колеги, товариші і просто люди!Звертаємося до Вас з величезним проханням. У дім, де ріс і бігав здоровий хлопчик 6 років, прийшла велика біда. У Арсена виявили важке захворювання крові - ЛЕЙКЕМІЯ. У даный момент Арсен проходить дороге лікування в Ізраїлі, вже пройшов два курси хіміотерапії, за два місяці на лікування витрачено близько 70 тисяч доларов.
На превеликий жаль, у сім’ї ветеринарів з Полтавщини немає можливості зібрати всю необхідну суму для лікування хворого сина.
Величезне до вас прохання: допоможіть, будь ласка, порятувати дитину по мірі можливостей.
Від цього залежить здоров`я і життя дитини. Не будьте байдужими. Спасибі за розуміння.
www.kogan-arsen.in.ua - сайт Арсена в інтернеті.
Реквізити батька: (для переказів у гривнах): Банк відправника :ПриватБанк Банк отримувача:ПриватБанк Отримувач: Коган Ярослав Григорович № картки: 4627 0878 8829 8132
Банк відправника :ПриватБанк
Банк отримувача:ПриватБанк
Отримувач: Коган Ярослав Григорович
№ картки: 4627 0878 8829 8132
Реквізити WebMoney для допомоги Арсену Когану U131523016511 - UAH; Z226754600575 - USD; E212748333851 - EUR; R396607400149 - RUB.
U131523016511 - UAH;
Z226754600575 - USD;
E212748333851 - EUR;
R396607400149 - RUB.
Рахунок - для перерахування наявних коштів в будь-якій валюті: ПАТ "Полтава - банк", Код ОКПО:09807595, МФО 331489, р/р 2924388, призначення платежу: «КОГАН НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА» Поповнення картрахунку 26254181202101»
ПАТ "Полтава - банк",
Код ОКПО:09807595,
МФО 331489,
р/р 2924388,
призначення платежу: «КОГАН НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА»
Поповнення картрахунку 26254181202101»