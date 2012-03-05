Допоможіть врятувати 6-річного Арсена

17:50, 05 березня 2012
Рак виліковний
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Важке захворювання крові

Друзі, колеги, товариші і просто люди!

Звертаємося до Вас з величезним проханням. У дім, де ріс і бігав здоровий хлопчик 6 років, прийшла велика біда. У Арсена виявили важке захворювання крові - ЛЕЙКЕМІЯ. У даный момент Арсен проходить дороге лікування в Ізраїлі, вже пройшов два курси хіміотерапії, за два місяці на лікування витрачено близько 70 тисяч доларов. 

На превеликий жаль, у сім’ї ветеринарів з Полтавщини немає можливості зібрати всю необхідну суму для лікування хворого сина.

Величезне до вас прохання: допоможіть, будь ласка, порятувати дитину по мірі можливостей.

Від цього залежить здоров`я і життя дитини. Не будьте байдужими. Спасибі за розуміння.

www.kogan-arsen.in.ua - сайт Арсена в інтернеті.

Реквізити батька: (для переказів у гривнах):

Банк відправника :ПриватБанк

Банк отримувача:ПриватБанк

Отримувач: Коган Ярослав Григорович

№ картки: 4627 0878 8829 8132

Реквізити WebMoney для допомоги Арсену Когану

U131523016511 - UAH;

Z226754600575 - USD;

E212748333851 - EUR;

R396607400149 - RUB.

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ПАТ "Полтава - банк",

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р/р 2924388,

призначення платежу: «КОГАН НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА»

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