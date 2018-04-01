Санепідемстанція закриває київські фаст-фуди

Днями засоби масової інформації повідомили, що санепідемстанція закрила шість ресторанів швидкого харчування у підземному переході. Повідомили, що серед непрацюючих опинилися «Швидко», два салони «Смачної картоплі», «Автопіца», «Апельсин» і «Uno Pizza Club». Медики виявили там грубі порушення при приготуванні їжі і організації роботи персоналу. Головний санітарний лікар Шевченківського району Михайло Мельниченко висловив незадоволення тим, що температура в обідніх залах не відповідала комфортним умовам. «До того ж у них відсутнє природне освітлення. Це означає, що персонал повинен працювати не більше чотирьох годин», - сказав однофамілець відомого майора в одному з інтерв`ю.

Що найцікавіше, закривати фаст-фуди СЕС почала після звернення у станцію простої киянки, яка скаржилася на погане самопочуття у підземному переході. Мовляв, через кондиціонери тут стоїть жахлива спека. Медики оперативно зробили вимірювання: нічого собі, температура в переході доходила до 38 градусів. Епідеміологи сказали, що власники кафе виводили кондиціонери в підземелля, не маючи на це прав. З`ясувалося також, що продукти у цих фаст-фудах зберігалися фактично в теплі, а в кафе «Апельсин» немає туалету і умивальника для персоналу. Одне слово, заклади закрили, на деякі наклали штраф, а ми вирішили сходити подивитися, в якому стані це все знаходиться.

Перевірка УНІАН показала, що кафе «Перехід-м», легендарна київська «шайба», продовжує обслуговувати покупців, причому на його дверях написано: «Працює кондиціонер». Власне, його ніхто і не закривав. Працює також «Uno Pizza Club», причому «природного освітлення» в закладі не стало більше ані на промінчик. Функціонує салон ігрових автоматів «Ніагара», втім, його теж не закривали, хоч і тут стоїть великий кондиціонер, виведений у підземку, тут також відсутнє сонячне світло. До речі, співробітниці «шайби», деякі з яких працюють тут по декілька десятків років, стверджують, що дійсно, останнім часом у переході стало жарко, але винні в тому не фаст-фуди. Головна причина нагрівання повітря - «Глобус».

Два зали «Смачної картоплі» стоять похмурі і порожні, на «Швидко» навіть вивішено напис: тимчасово не працює. Треба сказати, що хоч це і не найкращі заклади, але і вони мали своїх регулярних відвідувачів. Тепер тим, хто хоче швидко пообідати доводиться йти в «Глобус», у фаст-фудах якого в обідню годину також чимало людей.

Що також прикметно, «Апельсин» продовжує працювати. Щоправда, не в денний час, а у вечірній. Інакше навіщо б тут перед дверима тішила око вивіска з написом: «горілка - 2,65, коньяк - 4,50» і т.д.? Кажуть, тут немає туалету і умивальника для персоналу? Та якби ви бачили цей персонал, то відразу б зрозуміли, що йому ці тонкощі не потрібні.

До речі, якщо ви, розчарувавшись у роботі мережі громадського харчування, вирішили накупити собі продуктів, щоб приготувати щось самим, то у вас є тепер така можливість. Як відомо, ще недавно гастроном «Хрещатик» був закритий на ремонт. При цьому міська влада клятвено обіцяла, що він почне функціонувати до дня Незалежності, і слова свого дотримала: продуктовий магазин знову відкритий. Проте там ще у розпалі оздоблювальні роботи, у гастрономі стоять «риштування», метушаться будівельники.

Влада хвалилася, що площа оновленого гастронома буде удвічі більша за колишню. З одного боку, це дійсно так: у «Хрещатику» побудували другий поверх. З іншого - якщо говорити про старий гастроном, то кожен киянин знає, що він був удвічі, а то і втричі більше до того, як його з двох боків не «підібгали» двома салонами мобільного зв`язку. Цікаво також те, що на першому поверсі оновленого гастронома розташовується вино-горілчаний відділ, хлібний, - на другому. Деяким людям доведеться мучитися, щоб дістатися до хліба насущного, тим більше що підлога тепер тут слизька (цікаво, що буде під час дощу?).

Ми ж, враховуючи той факт, що київська влада віддає перевагу не продуктам, а мобільним телефонам, припустили: на місці закритих «Швидко» і «Смачної картоплі» з`являться салони мобільного зв`язку. І, швидше за все, нас чекає те, що ми готуватимемо салати з «нокій», а супи варити з «моторолл». Запивати можна тим, що купимо в «Апельсині»: навряд чи закриють таку прибуткову «розливайку».

Антон Зікора