Харчова сода переможе рак молочної залози?

Учені з Університету Арізони одержали грант в 2 мільйони доларів від Національних інститутів охорони здоров`я на розробку засобу, що вбиває рак грудей. У основі їх роботи лежить звичайна харчова сода, відома також як гідрокарбонат натрію.

На даний момент проведені експерименти на гризунах довели: харчова сода здатна зменшувати об`єм пухлин, протистоячи молочній кислоті, відкладення якої утворюються у міру розповсюдження раку.

За словами Марка Пейджела, ад’юнкт-профессора біомедичної інженерії і керівника відповідної наукової роботи, якщо пити розчин харчової соди, людина зможе змінити рівень pH в тілі, що дозволить підвищити ефективність протиракових препаратів.

Правда, тут є обмеження: споживання дуже великих об`ємів соди може викликати токсичний ефект відносно сечового міхура і нирок. Треба сказати, розчин соди застосовується в медицині вже давно. Зазвичай її використовують як антисептичне полоскання і для нейтралізації зайвої кислотності при печії.

newsland.ru