Чим корисна хлібна скоринка?

Індійські вчені встановили, що в хлібній скоринці містяться хімічні речовини, які перешкоджають утворенню та росту ракових клітин в шлунково-кишковому тракті, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Дослідники провели експеримент на щурах і з`ясували, що вживання хлібних кірок на 72% знижує вірогідність появи злоякісних пухлин.

Цьому сприяють антиоксиданти, що містяться в хлібній скоринці. Однак вченим ще належить з`ясувати, яким саме чином вони діють на організм.